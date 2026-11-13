Governo Trump não vê indícios de ameaça e diz que suspensão de decolagens nos EUA deve se prolongar

A suspensão das decolagens nos Estados Unidos deve se prolongar, segundo o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin. Em entrevista a jornalistas na Casa Branca nesta sexta-feira, 13, ele afirmou que a falha nas comunicações da Administração Federal de Aviação (FAA) levará tempo para ser solucionada, mas disse não haver indícios de um ataque ao país.

“Não temos motivos para acreditar que, neste momento, se trate de uma ameaça aos Estados Unidos. Trata-se de um problema de telecomunicações que afeta toda a FAA”, declarou.

Até as 19h, no horário de Brasília, quase 8.000 voos haviam sido atrasados ou cancelados no país, de acordo com a FlightAware, plataforma de monitoramento de voos. Não há previsão para a retomada das decolagens.

A ordem da FAA vale para todos os aeroportos americanos. Aeronaves que já estão no ar podem pousar, mas a chegada desses voos será coordenada conforme as condições de cada operação.

Segundo o secretário de Transportes, Sean Duffy, o problema compromete a comunicação de todos os centros responsáveis pelo controle do tráfego aéreo nas rotas dos Estados Unidos. Equipes técnicas da FAA apuram a origem da falha.

Mullin afirmou que todos os voos foram contabilizados e que as aeronaves em deslocamento, inclusive as procedentes de outros países, terão atendimento caso a caso, com prioridades definidas à medida que se aproximarem dos aeroportos.

“As pessoas não precisam se preocupar com seus entes queridos que estão viajando”, disse.

O secretário ressaltou, porém, que a normalização das operações não será imediata. “Isso não será resolvido e normalizado em apenas uma hora”, afirmou. “Vai levar algum tempo. Mas, mais uma vez, todos estão seguros. Todos os voos foram contabilizados, e não há motivo algum para a população ter medo.”

Entenda a decisão que levou à paralisação dos voos

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) anunciou a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança e devido a circunstâncias extraordinárias.

No comunicado divulgado nesta tarde, a agência determinou que todas as aeronaves com partida prevista em aeroportos americanos permaneçam em solo até novo aviso da FAA.

A restrição também impacta a programação de voos internacionais. De acordo com o órgão, aeronaves que chegam do exterior serão avaliadas individualmente, caso a caso. Ação causou atrasos e cancelamentos de quase 7 mil voos, segundo dados do site FlightAware. Vários aeroportos confirmaram a suspensão e orientaram os passageiros a consultar suas companhias aéreas sobre a situação dos voos. “O tráfego aéreo deve permanecer suspenso até novo aviso. Os voos internacionais serão tratados caso a caso", afirmou a agência em um comunicado.