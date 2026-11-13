Governo Trump não vê indícios de ameaça e diz que suspensão de decolagens nos EUA deve se prolongar

Repórter
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 19h50.
A suspensão das decolagens nos Estados Unidos deve se prolongar, segundo o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin. Em entrevista a jornalistas na Casa Branca nesta sexta-feira, 13, ele afirmou que a falha nas comunicações da Administração Federal de Aviação (FAA) levará tempo para ser solucionada, mas disse não haver indícios de um ataque ao país.
“Não temos motivos para acreditar que, neste momento, se trate de uma ameaça aos Estados Unidos. Trata-se de um problema de telecomunicações que afeta toda a FAA”, declarou.
Até as 19h, no horário de Brasília, quase 8.000 voos haviam sido atrasados ou cancelados no país, de acordo com a FlightAware, plataforma de monitoramento de voos. Não há previsão para a retomada das decolagens.
A ordem da FAA vale para todos os aeroportos americanos. Aeronaves que já estão no ar podem pousar, mas a chegada desses voos será coordenada conforme as condições de cada operação.
Segundo o secretário de Transportes, Sean Duffy, o problema compromete a comunicação de todos os centros responsáveis pelo controle do tráfego aéreo nas rotas dos Estados Unidos. Equipes técnicas da FAA apuram a origem da falha.
Mullin afirmou que todos os voos foram contabilizados e que as aeronaves em deslocamento, inclusive as procedentes de outros países, terão atendimento caso a caso, com prioridades definidas à medida que se aproximarem dos aeroportos.
“As pessoas não precisam se preocupar com seus entes queridos que estão viajando”, disse.
O secretário ressaltou, porém, que a normalização das operações não será imediata. “Isso não será resolvido e normalizado em apenas uma hora”, afirmou. “Vai levar algum tempo. Mas, mais uma vez, todos estão seguros. Todos os voos foram contabilizados, e não há motivo algum para a população ter medo.”
A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) anunciou a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança e devido a circunstâncias extraordinárias.
No comunicado divulgado nesta tarde, a agência determinou que todas as aeronaves com partida prevista em aeroportos americanos permaneçam em solo até novo aviso da FAA.
A restrição também impacta a programação de voos internacionais. De acordo com o órgão, aeronaves que chegam do exterior serão avaliadas individualmente, caso a caso. Ação causou atrasos e cancelamentos de quase 7 mil voos, segundo dados do site FlightAware. Vários aeroportos confirmaram a suspensão e orientaram os passageiros a consultar suas companhias aéreas sobre a situação dos voos.
“O tráfego aéreo deve permanecer suspenso até novo aviso. Os voos internacionais serão tratados caso a caso", afirmou a agência em um comunicado.
A FAA emitiu uma ordem nacional de suspensão de decolagens em solo "devido a diversos impactos nas frequências de controle de tráfego aéreo e/ou nas capacidades do radar", informou o site americano Air Current, referindo-se aos sistemas de controle de tráfego aéreo.
O centro de comando da FAA afirmou não possuir mais informações sobre o "momento ou a causa dessa interrupção", segundo a publicação. Por outro lado, um porta-voz da FAA disse em anonimato à emissora americana CNN que há um problema de comunicação, que afetou os Centros de Controle de Tráfego Aéreo, que gerenciam voos que atravessam o país.
A restrição estava prevista inicialmente para terminar às 22h UTC (equivalentes às 19h no horário de Brasília).
Sean Duffy, secretário de Transportes dos EUA, declarou em uma publicação no X (antigo Twitter) que a ordem foi emitida devido a uma falha de comunicação que afeta todos os Centros de Controle de Tráfego Aéreo, instalações regionais que gerenciam voos que cruzam o país. Em comunicado, ele descartou que a falha foi provocada por ataque cibernético.
"Técnicos da FAA estão investigando o problema. Forneceremos atualizações imediatas assim que tivermos novas informações", disse.
The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them.
— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026
A suspensão anterior de todas as decolagens nos Estados Unidos por determinação da FAA ocorreu em 11 de janeiro de 2023. Naquele dia, uma falha no sistema de informações aeronáuticas da agência levou ao cancelamento de mais de 1.300 voos e deixou quase 10 mil com atraso.
De acordo com o governo americano, aquela foi a primeira paralisação nacional desse tipo desde os ataques de 11 de setembro de 2001.
Nos últimos anos, a FAA tem enfrentado interrupções em suas instalações de controle de tráfego aéreo devido a equipamentos obsoletos. A agência iniciou um grande esforço de modernização para solucionar esses problemas.
Desde 2025, o governo do presidente Donald Trump trabalha para modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo do país por meio de uma proposta ambiciosa e dispendiosa, liderada por Duffy. Esta semana, o governo solicitou ao Congresso um financiamento de US$ 30 bilhões para o projeto, informou a Bloomberg.