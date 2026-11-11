Eleições na Espanha: por que a votação foi antecipada e o que está em jogo

De turistas "atacados" por pistolas de água em Barcelona à primeira greve geral em 14 anos. Em meio a uma das maiores crises do século XXI no continente europeu, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, antecipou as eleições gerais para 29 de novembro. O anúncio, feito em 5 de outubro, ocorreu poucos dias depois de o Congresso rejeitar propostas do governo para enfrentar a crise habitacional, que desencadeou uma onda de protestos no país.

Com a decisão, Sánchez tenta recuperar o apoio parlamentar e continuar no poder. Segundo as pesquisas nacionais, no entanto, a escolha representa um risco para o líder progressista: pesquisas apontam vantagem de partidos conservadores, com a centro-direita do Partido Popular (PP) e a extrema direita do Voxpodendo integrar o governo pela primeira vez desde o fim da ditadura franquista, na década de 1970.

A votação estava prevista originalmente para meados de 2027. Sánchez, que governa desde 2018, aposta que a insatisfação com o custo de vida e o acesso à moradia poderá mobilizar eleitores progressistas e reverter a vantagem dos adversários. Recentes investigações de corrupção envolvendo pessoas próximas ao primeiro-ministro e debates sobre imigração também são tópicos que atiçam ainda mais a disputa.

Crise imobiliária no centro da política espanhola

A dificuldade de morar, seja por meio da casa própria ou do aluguel, se tornou uma das principais preocupações dos espanhóis, mesmo em um cenário de crescimento macroeconômico. O aumento dos preços, especialmente nas grandes cidades, tem pressionado famílias e jovens, que encontram cada vez mais obstáculos para deixar a casa dos pais.

Segundo o levantamento Barómetro de Vivienda 2026, um estudo realizado pelo Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da Espanha, 87% dos espanhóis disseram estar preocupados com moradia, enquanto 76% defendiam que o Estado deveria intervir no mercado imobiliário conforme necessário. Dados levantados pelo portal Idealista apontam que os aluguéis aumentaram 44% desde 2021, enquanto o salário médio avançou 22% no período.

A crise imobiliária no país voltou ao noticiário mundial em 2024, quando moradores de Barcelona começaram a "atacar" turistas com pistolas de água. O motivo seria o aumento abusivo dos preços dos aluguéis e imóveis causado pela proliferação de plataformas de aluguel por temporada, voltadas para o turismo.

A mobilização ganhou força em setembro deste ano, após o despejo de María del Carmen Abascal, conhecida como Maricarmen, uma mulher de 87 anos que vivia há sete décadas em um apartamento em Madri. Sua história mudou quando o prédio foi adquirido pela incorporadora imobiliária Urbagestión, que passou a pressionar pela desocupação do imóvel, em 2018. Dois anos depois, durante a pandemia de Covid-19, a empresa aumentou o aluguel de €500 para €2.650, bem além da aposentadoria de €1.400 da idosa.

Em meio a um despejo e uma batalha judicial que chegou à ONU, Maricarmen faleceu no hospital em 7 de outubro. O episódio desencadeou manifestações em diferentes regiões e acampamentos na Puerta del Sol, uma das principais praças da capital.

A crise também chegou ao Congresso. O governo apresentou medidas para ampliar a proteção de inquilinos e conter a atuação de fundos de investimento no mercado imobiliário, mas os projetos foram rejeitados por parlamentares da oposição. A derrota contribuiu para a decisão de Sánchez de antecipar as eleições.

O tema ganhou ainda mais força com a greve geral desta quarta-feira, 11, a primeira em 14 anos no país. Convocada pelos sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) e Unión General de Trabajadores (UGT), a paralisação tem como principais tópicos moradia, salários e preços. A mobilização ocorre às vésperas da campanha eleitoral, com início para esta sexta-feira, 13, e pode influenciar os assuntos que dominarão o debate político.

Ao convocar a votação, Sánchez, filiado ao Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), afirmou que precisava renovar e ampliar o apoio popular para conseguir avançar com reformas e políticas sociais. No entanto, o PSOEaparece atrás do PP nas pesquisas, e a rejeição ao governo também é alimentada por investigações e denúncias de corrupção que atingem integrantes de seu entorno político e familiar. Sánchez nega irregularidades e afirma que parte dos casos tem motivação política.

Quem são os principais candidatos e partidos?

A disputa deve ser protagonizada por três forças políticas:

Pedro Sánchez (PSOE) : atual primeiro-ministro e líder do Partido Socialista Operário Espanhol, busca um novo mandato após oito anos no poder. Defende políticas progressistas, direitos sociais e uma abordagem mais aberta à imigração.

: atual primeiro-ministro e líder do Partido Socialista Operário Espanhol, busca um novo mandato após oito anos no poder. Defende políticas progressistas, direitos sociais e uma abordagem mais aberta à imigração. Alberto Núñez Feijóo (PP): líder do Partido Popular, de centro-direita. Critica a gestão de Sánchez e as denúncias de corrupção.

líder do Partido Popular, de centro-direita. Critica a gestão de Sánchez e as denúncias de corrupção. Santiago Abascal (Vox): dirigente do partido de extrema direita, defende controles mais rígidos de imigração, redução de impostos e maior centralização do poder estatal. A sigla também propõe reverter políticas sociais progressistas.

O PP e o Vox podem precisar formar uma coalizão para governar. Se isso acontecer, o Vox poderá ocupar posições no gabinete nacional, ampliando a influência da extrema direita na política espanhola.

Segundo a agência Reuters, o PSOE tem cerca de 28% das intenções de voto, enquanto os partidos à esquerda dos socialistas somam aproximadamente 8%. O Vox aparece em torno de 18%, com crescimento entre eleitores jovens e homens.

A combinação entre PP e Vox é apontada como a única aliança com projeção de alcançar maioria absoluta na Câmara baixa, que possui 350 cadeiras. Sánchez, portanto, depende da mobilização do eleitorado progressista e de uma articulação com outras forças de esquerda para permanecer no poder.

Quais temas devem dominar as campanhas?

Além da crise habitacional, três assuntos devem concentrar os debates. O primeiro é a crise de imigração. Sánchez defende os benefícios econômicos e sociais da imigração e adotou medidas de regularização de estrangeiros. O Vox, por outro lado, propõe restrições mais duras e maior controle das fronteiras.

A crise imigratória se estreitou quando, entre 30 e 31 de julho, dezenas de milhares de migrantes cruzaram a fronteira entre o Marrocos e a Espanha por meio da cidade espanhola de Ceuta, que fica no continente africano. Estimativas apontam que cerca de 50 mil a 72 mil pessoas tentaram a entrada em poucas horas e dezenas morreram.

Outro tema que deve ser explorado pela oposição são investigações de corrupção envolvendo pessoas próximas ao primeiro-ministro. Entre os envolvidos, está o ex-ministro dos Transportes do governo Sánchez, José Luis Ábalos, o número 3 do partido, Santos Cerdán, sua esposa Begoña Gómez e seu irmão David Sánchez. Todos negam as acusações.

Por fim, administração econômica e custo de vida também devem entrar no debate. Apesar do crescimento macroeconômico espanhol (sobretudo do PIB, que cresceu 0,7% no segundo trimestre de 2026), parte da população enfrenta perda de poder de compra, aumento dos preços e dificuldades para acessar serviços e moradia.

Como funciona o parlamento espanhol?

A Espanha possui um sistema parlamentar. Os eleitores escolhem os integrantes das Cortes Gerais, formadas pelo Congresso dos Deputados e pelo Senado. É no Congresso, com 350 integrantes, que ocorre a votação para a investidura do primeiro-ministro.

O sistema proporcional e a presença de partidos regionais tornam comum a necessidade de coalizões e acordos entre diferentes siglas. Assim, vencer a eleição não significa necessariamente conseguir governar: o partido ou bloco precisa reunir apoio suficiente no Congresso para formar o Executivo.

A disputa de 29 de novembro será, portanto, decisiva não apenas para definir o partido mais votado, mas também para determinar quais forças terão condições de formar o próximo governo espanhol.