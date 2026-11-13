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Até que horas vai a paralisação dos voos nos EUA? Veja o que se sabe

Órgão informou à imprensa americana falha de comunicação nos Centros de Controle de Tráfego Aéreo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 19h15.

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A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) determinou nesta sexta-feira, 13, a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança e devido a circunstâncias extraordinárias.

Por enquanto o tempo de suspensão dos voos nos EUA é indeterminado.A restrição estava prevista inicialmente para terminar às 22h UTC (equivalentes às 19h no horário de Brasília).

No comunicado divulgado nesta tarde, a agência determinou que todas as aeronaves com partida prevista em aeroportos americanos permaneçam em solo até novo aviso.

A restrição também afetou a programação de voos internacionais. De acordo com o órgão, aeronaves que chegam do exterior serão avaliadas individualmente, caso a caso.

“O tráfego aéreo deve permanecer suspenso até novo aviso. Os voos internacionais serão tratados caso a caso", afirmou a agência em um comunicado.

A FAA emitiu uma ordem nacional de suspensão de decolagens em solo "devido a diversos impactos nas frequências de controle de tráfego aéreo e/ou nas capacidades do radar", informou o site americano Air Current, referindo-se aos sistemas de controle de tráfego aéreo.

O centro de comando da FAA afirmou não possuir mais informações sobre o "momento ou a causa dessa interrupção", segundo a publicação. Por outro lado, um porta-voz da FAA disse em anonimato à emissora americana CNN que há um problema de comunicação, que afetou os Centros de Controle de Tráfego Aéreo, que gerenciam voos que atravessam o país.

O que dizem as autoridades?

Sean Duffy, secretário de Transportes dos EUA, declarou em uma publicação no X (antigo Twitter) que a ordem foi emitida devido a uma falha de comunicação que afeta todos os Centros de Controle de Tráfego Aéreo, instalações regionais que gerenciam voos que cruzam o país. Em comunicado, ele descartou que a falha foi provocada por ataque cibernético. 

"Técnicos da FAA estão investigando o problema. Forneceremos atualizações imediatas assim que tivermos novas informações", disse.

Outras restrições a voos nos EUA

A suspensão anterior de todas as decolagens nos Estados Unidos por determinação da FAA ocorreu em 11 de janeiro de 2023. Naquele dia, uma falha no sistema de informações aeronáuticas da agência levou ao cancelamento de mais de 1.300 voos e deixou quase 10 mil com atraso.

De acordo com o governo americano, aquela foi a primeira paralisação nacional desse tipo desde os ataques de 11 de setembro de 2001.

Nos últimos anos, a FAA tem enfrentado interrupções em suas instalações de controle de tráfego aéreo devido a equipamentos obsoletos. A agência iniciou um grande esforço de modernização para solucionar esses problemas.

Desde 2025, o governo do presidente Donald Trump trabalha para modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo do país por meio de uma proposta ambiciosa e dispendiosa, liderada por Duffy. Esta semana, o governo solicitou ao Congresso um financiamento de US$ 30 bilhões para o projeto, informou a Bloomberg.

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