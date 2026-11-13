Até que horas vai a paralisação dos voos nos EUA? Veja o que se sabe

Outras restrições a voos nos EUA

A suspensão anterior de todas as decolagens nos Estados Unidos por determinação da FAA ocorreu em 11 de janeiro de 2023. Naquele dia, uma falha no sistema de informações aeronáuticas da agência levou ao cancelamento de mais de 1.300 voos e deixou quase 10 mil com atraso.

De acordo com o governo americano, aquela foi a primeira paralisação nacional desse tipo desde os ataques de 11 de setembro de 2001.

Nos últimos anos, a FAA tem enfrentado interrupções em suas instalações de controle de tráfego aéreo devido a equipamentos obsoletos. A agência iniciou um grande esforço de modernização para solucionar esses problemas.

Desde 2025, o governo do presidente Donald Trump trabalha para modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo do país por meio de uma proposta ambiciosa e dispendiosa, liderada por Duffy. Esta semana, o governo solicitou ao Congresso um financiamento de US$ 30 bilhões para o projeto, informou a Bloomberg.