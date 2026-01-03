Mundo

'Chegou a hora dos narco chavistas', diz presidente do Equador, sobre ataque à Venezuela

Daniel Noboa mandou recado para Maria Corina Machado: 'chegou a hora de recuperar o seu país'

Daniel Noboa: alinhado com Milei em defesa à intervenção americana (Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images)

Daniel Noboa: alinhado com Milei em defesa à intervenção americana (Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09h30.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, sinalizou ser a favor dos ataques dos Estados Unidos à Venezuela, realizados na madrugada deste sábado, 3. Em uma postagem no seu perfil nas rede social X, ex-Twitter, Noboa disse ver a estrutura criminosa do que chamou de "narco chavistas" desmoronar em todo o continente.

"A todos os criminosos narco chavistas, sua hora hora chegou. Sua estrutura vai terminar de cair em todo o continente", escreveu o presidente do Equador.

Noboa mencionou as principais vozes de oposição ao regime de Nicolás Maduro, Maria Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz, e Edmundo González, na publicação.

"Chegou o momento de vocês recuperarem o seu país. Vocês têm um aliado no Equador", concluiu Noboa.

A fala do presidente equatoriano está alinhada à de Javier Milei, que também manifestou apoio à ofensiva americana nas redes sociais. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, por outro lado, diz que os ataques ameaçam a soberania da América do Sul.

