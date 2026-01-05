Mundo

Venezuela: Guterres, da ONU, pede respeito à independência dos países

O secretário-geral das Nações Unidas pediu que os países respeitem os princípios de soberania dos Estados

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13h27.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu nesta segunda-feira, 5, respeito à independência política dos países após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pelo governo dos Estados Unidos, no último sábado, 3.

O apelo foi feito durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Venezuela. As declarações de Guterres foram lidas em seu nome pela vice-secretária-geral das Nações Unidas, Rosemary DiCarlo.

O secretário-geral pediu que os países respeitem os princípios de soberania, independência política e integridade territorial dos Estados.

"Estou profundamente preocupado com a possível intensificação da instabilidade no país, com o impacto potencial na região e o precedente que poderia criar sobre como as relações entre os Estados são conduzidas", leu DiCarlo, citando Guterres.

Reunião do Conselho de Segurança

A reunião do Conselho de Segurança foi solicitada pela Venezuela. O pedido foi encaminhado pela Colômbia, que passou a integrar o órgão em 1º de janeiro.

No sábado, após meses de ataques contra supostas embarcações ligadas ao narcotráfico no Caribe, além de ameaças e táticas de pressão, forças americanas bombardearam a Venezuela e depuseram Maduro.

O presidente venezuelano foi levado para uma prisão em Nova York. Há cinco anos, ele havia sido indiciado formalmente por narcotráfico e terrorismo em um tribunal da cidade.

Na ocasião, as autoridades dos Estados Unidos ofereceram uma recompensa de US$ 50 milhões por sua captura.

As acusações também foram ampliadas para incluir a esposa de Maduro, Cilia Flores.

*Com informações da AFP

