Maduro e esposa são levados de helicóptero para tribunal em NY

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa Cilia Flores foram levados de helicóptero, nesta segunda-feira, 5, para a primeira audiência de custódia da Justiça Federal, nos Estados Unidos.

O líder venezuelano está preso em Nova York, nos EUA, acusado por narcoterrorismo e outros crimes. Ele deverá ser formalmente notificado das acusações.

Ao descer da aeronave, o casal entrou em um veículo e seguiu caminho até o tribunal.

Maduro foi capturado pelos EUA no sábado, 4, e ficou detido no Centro de Detenção Metropolitano (MDC, na sigla em inglês) do Brooklyn, em Nova York. O local abriga presos de alta periculosidade e é conhecido pelo rigor nas regras de segurança e condições precárias.

Crimes atribuídos a Maduro:

Conspiração para narcoterrorismo;

Conspiração para importação de cocaína;

Posse de metralhadoras e dispositivos explosivos;

Conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os EUA.

Além de Maduro, foram indiciados na mesma ação outras cinco pessoas: a esposa e o filho do presidente e três integrantes do governo de Maduro.

São eles o Ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, Diosdado Cabello, o ex-ministro Ramón Rodríguez Chacín, da mesma pasta, e Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como "Niño Guerrero". Este último é considerado pelo governo Trump o principal líder do grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua.

As ações foram divulgadas em ação assinada pelo procurador Jay Clayton e divulgada pelo Departamento de Justiça dos EUA.