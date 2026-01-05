Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA
Um conteúdo SBT News

Maduro e esposa são levados de helicóptero para tribunal em NY

Presidente venezuelano está preso em Nova York, nos EUA, acusado por narcoterrorismo e outros crimes

Maduro: presidente da Venezuela está detido no Metropolitan Detention Center, em Nova York (Leonardo Munoz / AFP/Getty Images)

Maduro: presidente da Venezuela está detido no Metropolitan Detention Center, em Nova York (Leonardo Munoz / AFP/Getty Images)

SBT News
SBT News

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10h09.

Última atualização em 5 de janeiro de 2026 às 10h23.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa Cilia Flores foram levados de helicóptero, nesta segunda-feira, 5, para a primeira audiência de custódia da Justiça Federal, nos Estados Unidos.

O líder venezuelano está preso em Nova York, nos EUA, acusado por narcoterrorismo e outros crimes. Ele deverá ser formalmente notificado das acusações.

Ao descer da aeronave, o casal entrou em um veículo e seguiu caminho até o tribunal.

Maduro foi capturado pelos EUA no sábado, 4, e ficou detido no Centro de Detenção Metropolitano (MDC, na sigla em inglês) do Brooklyn, em Nova York. O local abriga presos de alta periculosidade e é conhecido pelo rigor nas regras de segurança e condições precárias.

Crimes atribuídos a Maduro:

  • Conspiração para narcoterrorismo;
  • Conspiração para importação de cocaína;
  • Posse de metralhadoras e dispositivos explosivos;
  • Conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os EUA.

Além de Maduro, foram indiciados na mesma ação outras cinco pessoas: a esposa e o filho do presidente e três integrantes do governo de Maduro.

São eles o Ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, Diosdado Cabello, o ex-ministro Ramón Rodríguez Chacín, da mesma pasta, e Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como "Niño Guerrero". Este último é considerado pelo governo Trump o principal líder do grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua.

As ações foram divulgadas em ação assinada pelo procurador Jay Clayton e divulgada pelo Departamento de Justiça dos EUA.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsNicolás MaduroVenezuelaEstados Unidos (EUA)
Próximo

Mais de Mundo

Comando, oposição, petróleo e vizinhança: 4 questões sobre o futuro da Venezuela

Maduro e esposa comparecem a tribunal federal em Nova York hoje

Entenda a invasão dos EUA à Venezuela em cinco pontos

Venezuela propõe cooperação com os EUA após nova ameaça de Trump

Mais na Exame

Tecnologia

Cisco negocia compra de empresa de cibersegurança por US$ 2 bi

Um conteúdo SBT News

Secretário de Reformas Econômicas da Fazenda deixa governo Lula

Pop

BBB 26: participante foi desclassificada? Entenda a teoria dos fãs

Inteligência Artificial

O que a meta agressiva da Samsung em IA mostra sobre o ano de 2026 da empresa