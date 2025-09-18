Mundo

Trump nega conversas para preparar 'mudança de regime' na Venezuela

Resposta do presidente americano ocorreu em entrevista a repórteres durante seu retorno a Washington após uma visita de Estado ao Reino Unido

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 20h30.

Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 20h31.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta quinta-feira ter conversado com integrantes de seu governo para planejar uma "mudança de regime" na Venezuela.

O republicano conversou com os repórteres a bordo do avião Air Force One durante seu retorno a Washington após uma visita de Estado ao Reino Unido.

Na aeronave, uma repórter lhe perguntou se ele havia conversado com o secretário de Estado, Marco Rubio, ou com líderes militares sobre uma possível mudança de regime na Venezuela, ao que Trump respondeu com um categórico "Não, não conversei".

As tensões entre Estados Unidos e Venezuela aumentaram nas últimas semanas por causa do destacamento militar americano no mar do Caribe, que Washington afirma ter como objetivo combater o tráfico de drogas procedente do país sul-americano.

De acordo com Trump, as forças dos EUA afundaram até o momento pelo menos três embarcações que supostamente transportavam drogas em águas internacionais, matando as pessoas que estavam a bordo, mas a Venezuela nega que fossem traficantes e descreve os ataques como "ilegais".

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, advertiu que a Venezuela está em uma fase de "luta desarmada", mas enfatizou que, se "atacada pelo império dos EUA, mudará "imediatamente" para a "luta armada" para enfrentar "o grupo invasor ianque (EUA)".

O governo Trump oferece uma recompensa de até US$ 50 milhões por informações que levem à captura de Maduro, a quem acusa de liderar o chamado Cartel de los Soles, algo que o governo venezuelano nega veementemente.

