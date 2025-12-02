Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Venezuela autoriza retomada de voos de repatriação a pedido de Trump

Retomada ocorre em meio a tensões crescentes e trocas de acusações entre os países

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12h27.

O governo da Venezuela autorizou a retomada dos voos de repatriação de migrantes venezuelanos operados pela Eastern Airlines, após receber um pedido da administração do presidente americano Donald Trump. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 2, pelo Ministério dos Transportes do país.

Segundo a pasta, a autorização foi concedida “por instruções” do presidente Nicolás Maduro e vale para voos que cobrem a rota entre Phoenix, no Arizona, e o aeroporto internacional de Maiquetía, que atende Caracas. A Venezuela afirmou que esses voos já ocorrem periodicamente às quartas e sextas-feiras desde janeiro, quando ambos os governos chegaram a um acordo sobre repatriações.

No sábado, Caracas afirmou que os Estados Unidos haviam suspendido “de forma unilateral” esses voos, após Trump declarar que o espaço aéreo venezuelano deveria ser considerado “totalmente fechado”. O governo venezuelano repudiou a mensagem e ressaltou que “nenhuma autoridade alheia à institucionalidade venezuelana” pode interferir nas regras de sobrevoo do país.

Caracas disse que qualquer condicionamento externo ao uso do espaço aéreo é inadmissível.

Tensões aumentam após alertas aéreos e envio de tropas

As trocas ocorrem em meio ao aumento das tensões entre Washington e Caracas. O governo americano enviou tropas ao Caribe como parte de sua estratégia contra o tráfico de drogas na região, movimento que a administração venezuelana classifica como “ameaça” e tentativa de promover uma mudança de regime.

Em 21 de novembro, a Administração Federal de Aviação (FAA) recomendou “extrema cautela” a aeronaves que sobrevoam a Venezuela e o sul do Caribe, alegando risco potencial na região. O alerta desencadeou uma onda de cancelamentos de voos internacionais de e para o país.

Em resposta, a Venezuela revogou concessões de operação de sete companhias aéreas estrangeiras. Entre elas está a espanhola Plus Ultra, suspensa na segunda-feira.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaNicolás MaduroEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Trump ameaça Honduras e pressiona apuração de eleição disputada

Enchentes na Ásia já deixam mais de 1.200 mortos

Argentina firma acordo com EUA para reforçar combate ao crime organizado

Maduro reforça discurso militar em meio a tensão aérea com os EUA

Mais na Exame

Infraestrutura

Brasil deve superar R$ 150 bi em investimentos de infraestrutura social

Pop

Apple Música lança Replay 2025; veja como conferir sua retrospectiva

Future of Money

5 criptomoedas que podem disparar em dezembro, segundo especialistas

Mercados

Medicamentos de marca própria estão na estratégia da RD Saúde para 2026