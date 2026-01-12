Mundo

Governo dos EUA revogou mais de 100 mil vistos desde o retorno de Trump à presidência

Número reflete a intensificação das políticas migratórias sob a atual administração republicana

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17h53.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou, nesta segunda-feira, 12 de janeiro, que mais de 100 mil vistos foram revogados desde o retorno de Donald Trump à presidência, em 2025.

O número, considerado um novo recorde pela gestão norte-americana, reflete a intensificação das políticas migratórias sob a atual administração republicana, informou a agência Reuters.

A medida faz parte de uma estratégia mais ampla de endurecimento na concessão e manutenção de vistos, adotando novas camadas de controle sobre redes sociais e ampliando o processo de triagem. Entre os documentos suspensos estão aproximadamente 8 mil vistos de estudante e 2.500 vistos especiais ligados a indivíduos com registros de crimes nos Estados Unidos.

Campanha contra imigração ilegal

De acordo com o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott, as principais causas para a revogação foram: permanência ilegal, condução sob efeito de álcool ou drogas, agressão e furto. O volume representa um aumento de 150% em relação ao total de vistos suspensos em 2024.

Em paralelo, a pasta anunciou a criação de um novo Centro de Verificação Contínua, voltado à fiscalização dos estrangeiros já presentes em território norte-americano. A função do órgão é monitorar se a situação desses indivíduos permanecem de acordo com a legislação vigente. Caso contrário, a revogação do visto deverá ocorrer de forma imediata.

As ações fazem parte da retomada de uma política migratória considerada linha-dura pela comunidade internacional. Desde o início do novo mandato de Trump, houve um crescimento no número de deportações, inclusive de indivíduos que estavam legalmente autorizados a permanecer no país.

Segundo comunicado oficial publicado na plataforma X, o governo continuará a deportar "criminosos" que representem ameaça à segurança dos Estados Unidos.

