Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Vaticano confirma excomunhão de bispos conservadores

Decisão do Vaticano amplia conflito histórico com a Fraternidade São Pio X, fundada em oposição às reformas do Concílio Vaticano II

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 2 de julho de 2026 às 08h42.

O Vaticano confirmou nesta quinta-feira, 2, a excomunhão de seis bispos ligados à Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) após a ordenação de quatro novos bispos sem autorização do papa Leão XIV.

A Santa Sé classificou a cerimônia como um ato de cisma e afirmou que os envolvidos romperam formalmente a comunhão com a Igreja Católica.

A decisão atinge os quatro religiosos ordenados — Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier —, além dos bispos Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay, responsáveis pela cerimônia realizada na quarta-feira, em Ecône, na Suíça.

Segundo o Dicastério para a Doutrina da Fé, a consagração episcopal sem mandato pontifício configura uma violação do direito canônico e leva automaticamente à excomunhão reservada à Sé Apostólica.

Santa Sé diz que tentativas de reconciliação fracassaram

A decisão foi anunciada um dia depois de o papa Leão XIV enviar uma carta à congregação pedindo que as ordenações fossem canceladas. O pontífice alertou que insistir na cerimônia resultaria na aplicação imediata da pena de excomunhão.

Mesmo diante do apelo, a Fraternidade São Pio X manteve o evento, que reuniu cerca de 15 mil pessoas e foi transmitido ao vivo em diversos idiomas.

Em nota, o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cardeal Víctor Manuel Fernández, afirmou que as sucessivas tentativas do Vaticano para restabelecer a plena comunhão com o grupo não tiveram sucesso e que as novas ordenações aprofundaram a ruptura.

O Vaticano também advertiu que religiosos e leigos que aderirem formalmente ao cisma poderão ser automaticamente excomungados.

Vaticano considera inválidos sacramentos celebrados pelo grupo

Além de declarar os ministros da Fraternidade São Pio X em situação de cisma, a Santa Sé informou que alguns sacramentos administrados pela congregação deixam de ser reconhecidos pela Igreja.

Segundo o documento, o sacramento da penitência celebrado pelos sacerdotes do grupo e os casamentos realizados por seus ministros passam a ser considerados inválidos.

Ao mesmo tempo, o Vaticano afirmou que permanece disposto a acolher integrantes da fraternidade que decidam retornar à plena comunhão com a Igreja Católica.

Conflito entre Roma e a Fraternidade dura mais de cinco décadas

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X foi criada em 1970 pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre como reação às reformas promovidas pelo Concílio Vaticano II, consideradas pelo grupo uma ruptura com a tradição litúrgica e doutrinária da Igreja.

Em 1988, o papa João Paulo II excomungou Lefebvre e quatro bispos ordenados sem autorização da Santa Sé. Em 2009, Bento XVI retirou a excomunhão na tentativa de abrir caminho para uma reconciliação, mas a fraternidade permaneceu em situação canônica irregular.

Com a nova decisão, o Vaticano considera que a realização de novas ordenações sem autorização papal consolidou novamente o rompimento institucional entre Roma e a congregação.

Atualmente, a Fraternidade São Pio X reúne 733 sacerdotes, 250 religiosas, 145 religiosos e 264 seminaristas. A congregação afirma possuir cerca de 500 mil fiéis e atuação em mais de 60 países.

*Com EFE

Acompanhe tudo sobre:VaticanoIgreja Católica

Mais de Mundo

Espanha recebe 1,17 milhão de pedidos em programa de regularização de imigrantes

Irã reivindica controle do Estreito de Ormuz e critica reunião militar liderada pelos EUA

EUA e Irã registram avanços em negociações e marcam nova rodada após funeral de Khamenei

Rússia faz maior ataque contra Kiev desde o início da guerra e deixa 17 mortos

Mais na Exame

Mercados

JP Morgan parte para cima de fintechs com expansão de banco digital na Europa

Mundo

Espanha recebe 1,17 milhão de pedidos em programa de regularização de imigrantes

Esporte

VAR vira vilão dos Estados Unidos e tira artilheiro de jogo contra a Bélgica na Copa do Mundo

Tecnologia

É o fim dos discos? Sony define data para abandonar jogos físicos no PlayStation