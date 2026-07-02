Vaticano confirma excomunhão de bispos conservadores

Repórter
Publicado em 2 de julho de 2026 às 08h42.
O Vaticano confirmou nesta quinta-feira, 2, a excomunhão de seis bispos ligados à Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) após a ordenação de quatro novos bispos sem autorização do papa Leão XIV.
A Santa Sé classificou a cerimônia como um ato de cisma e afirmou que os envolvidos romperam formalmente a comunhão com a Igreja Católica.
A decisão atinge os quatro religiosos ordenados — Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier —, além dos bispos Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay, responsáveis pela cerimônia realizada na quarta-feira, em Ecône, na Suíça.
Segundo o Dicastério para a Doutrina da Fé, a consagração episcopal sem mandato pontifício configura uma violação do direito canônico e leva automaticamente à excomunhão reservada à Sé Apostólica.
A decisão foi anunciada um dia depois de o papa Leão XIV enviar uma carta à congregação pedindo que as ordenações fossem canceladas. O pontífice alertou que insistir na cerimônia resultaria na aplicação imediata da pena de excomunhão.
Mesmo diante do apelo, a Fraternidade São Pio X manteve o evento, que reuniu cerca de 15 mil pessoas e foi transmitido ao vivo em diversos idiomas.
Em nota, o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cardeal Víctor Manuel Fernández, afirmou que as sucessivas tentativas do Vaticano para restabelecer a plena comunhão com o grupo não tiveram sucesso e que as novas ordenações aprofundaram a ruptura.O Vaticano também advertiu que religiosos e leigos que aderirem formalmente ao cisma poderão ser automaticamente excomungados.
Além de declarar os ministros da Fraternidade São Pio X em situação de cisma, a Santa Sé informou que alguns sacramentos administrados pela congregação deixam de ser reconhecidos pela Igreja.
Segundo o documento, o sacramento da penitência celebrado pelos sacerdotes do grupo e os casamentos realizados por seus ministros passam a ser considerados inválidos.
Ao mesmo tempo, o Vaticano afirmou que permanece disposto a acolher integrantes da fraternidade que decidam retornar à plena comunhão com a Igreja Católica.
A Fraternidade Sacerdotal São Pio X foi criada em 1970 pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre como reação às reformas promovidas pelo Concílio Vaticano II, consideradas pelo grupo uma ruptura com a tradição litúrgica e doutrinária da Igreja.
Em 1988, o papa João Paulo II excomungou Lefebvre e quatro bispos ordenados sem autorização da Santa Sé. Em 2009, Bento XVI retirou a excomunhão na tentativa de abrir caminho para uma reconciliação, mas a fraternidade permaneceu em situação canônica irregular.
Com a nova decisão, o Vaticano considera que a realização de novas ordenações sem autorização papal consolidou novamente o rompimento institucional entre Roma e a congregação.
Atualmente, a Fraternidade São Pio X reúne 733 sacerdotes, 250 religiosas, 145 religiosos e 264 seminaristas. A congregação afirma possuir cerca de 500 mil fiéis e atuação em mais de 60 países.
*Com EFE