Uso de máscara pode controlar covid em 8 semanas, afirma Robert Redfield

O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), Robert Redfield, afirmou nesta terça-feira que se todos os norte-americanos usarem máscaras, a onda crescente de casos de covid-19 no país pode estar sob controle em um período entre quatro e oito semanas.

Redfield falou em entrevista online com a publicação médica Journal of the American Medical Association.

“Eu acredito que se conseguirmos que todos usem máscaras agora, podemos controlar isso em quatro, seis, oito semanas”, disse Redfield.

O diretor do CDC também disse que usar máscara era uma questão de saúde pública e que ele estava “triste” em ver que o ato foi tão politizado.

“Eu estou feliz em ver o presidente e o vice-presidente usarem máscaras. Claramente, na situação deles, eles poderiam justificar com facilidade que não precisam… mas precisamos que eles dêem o exemplo”, disse Redfield.

O CDC disse em uma publicação nesta terça-feira que a maioria dos norte-americanos utilizou as proteções faciais de tecido após o governo recomendar em abril.