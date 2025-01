Um mês antes dos incêndios, chefe dos bombeiros de LA alertou sobre cortes no orçamento

Antes dos incêndios florestais atingirem Los Angeles, o chefe dos bombeiros da cidade disse que os cortes no orçamento estavam prejudicando a capacidade do departamento de responder a emergências. Segundo o jornal americano CBS News, a afirmação foi registrada em um memorando.

O financiamento para o corpo de bombeiros da cidade diminuiu em US$ 17,6 milhões, ou 2%, entre o ano fiscal de 2024-25 e o ano fiscal de 2023-24 , de acordo com documentos do orçamento da cidade. No entanto, o conselho aprovou em novembro um contrato de US$ 203 milhões com duração de quatro anos com o sindicato para aumentar os salários e os benefícios de saúde para a equipe, retirando do fundo geral do orçamento.

Os cortes no orçamento geraram críticas enquanto os bombeiros lutavam para conter os incêndios em andamento. Em um memorando feito no dia 4 de dezembro, a chefe dos bombeiros do LAFD, Kristin Crowley, escreveu ao Conselho de Comissários de Incêndio que os cortes no orçamento "afetaram negativamente a capacidade do Departamento de manter as operações principais".

Crowley afitmou, segundo o periódico, que uma redução de US$ 7 milhões nas horas extras "limitou severamente a capacidade do Departamento de se preparar, treinar e responder a emergências em larga escala" e afetou sua capacidade de inspeções de remoção de mato e inspeções residenciais.

Os incêndios obrigaram dezenas de milhares de pessoas a abandonar suas casas, anunciaram autoridades nessa quarta-feira. Levantamento oficial também elevou para cinco o número de mortos pelo fogo.

Ainda na noite de quarta-feira, um novo incêndio em Hollywood Hills colocou a lendária região americana da Calçada das Estrelas sob ordens de evacuação.