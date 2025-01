Mais de 425 mil residências e empresas ficam sem luz devido a incêndios na Califórnia

1/19 Bombeiros trabalham enquanto um incêndio florestal queima em Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa (Bombeiros trabalham enquanto um incêndio florestal queima em Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa)

2/19 Bombeiros trabalham para extinguir chamas que engolfam uma casa enquanto um incêndio florestal assola Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa

3/19 Brasas voam enquanto um veículo e uma propriedade queimam durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025

4/19 Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP)

5/19 Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP)

6/19 O Templo e Centro Judaico de Pasadena queima durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal feroz em um subúrbio de Los Angeles devorou ​​prédios e provocou evacuações em pânico em 7 de janeiro, enquanto ventos com força de furacão devastavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica. Do outro lado da cidade, no extremo norte de Los Angeles, outro incêndio irrompeu em Eaton Canyon, perto de Pasadena, consumindo rapidamente 200 acres (81 hectares) mais tarde na noite, de acordo com autoridades da Floresta Nacional de Angeles

7/19 Uma casa é tomada pelas chamas durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025

8/19 LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 8: A firefighter watches the flames from the Palisades Fire burning homes on the Pacific Coast Highway amid a powerful windstorm on January 8, 2025 in Los Angeles, California. The fast-moving wildfire has grown to more than 2900-acres and is threatening homes in the coastal neighborhood amid intense Santa Ana Winds and dry conditions in Southern California. Apu Gomes/Getty Images/AFP (Photo by Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

9/19 LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 8: A firefighter watches the flames from the Palisades Fire burning homes on the Pacific Coast Highway amid a powerful windstorm on January 8, 2025 in Los Angeles, California. The fast-moving wildfire has grown to more than 2900-acres and is threatening homes in the coastal neighborhood amid intense Santa Ana Winds and dry conditions in Southern California. Apu Gomes/Getty Images/AFP (Photo by Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

10/19 LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 8: A firefighter battles the Palisades Fire while it burns homes at Pacific Coast Highway amid a powerful windstorm on January 8, 2025 in Los Angeles, California. The fast-moving wildfire has grown to more than 2900-acres and is threatening homes in the coastal neighborhood amid intense Santa Ana Winds and dry conditions in Southern California. Apu Gomes/Getty Images/AFP (Photo by Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

11/19 LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 8: A firefighter stands on top of a fire truck to battle the Palisades Fire while it burns homes on the Pacific Coast Highway amid a powerful windstorm on January 8, 2025 in Los Angeles, California. The fast-moving wildfire has grown to more than 2900-acres and is threatening homes in the coastal neighborhood amid intense Santa Ana Winds and dry conditions in Southern California. Apu Gomes/Getty Images/AFP (Photo by Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

12/19 MALIBU, CALIFORNIA - JANUARY 8: Flames from the Palisades Fire burn a home on January 8, 2025 in Malibu, California. Fueled by intense Santa Ana Winds, the Palisades Fire has grown to over 2,900 acres and 30,000 people have been ordered to evacuate while a second major fire continues to burn near Eaton Canyon in Altadena. Eric Thayer/Getty Images/AFP (Photo by Eric Thayer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

13/19 PASADENA, CALIFORNIA - JANUARY 07: A home burns during the Eaton Fire while a powerful windstorm impacts the region on January 7, 2025 in Pasadena, California. Fueled by intense Santa Ana Winds, the Palisades Fire has grown to over 2,900 acres and 30,000 people have been ordered to evacuate while a second fire has emerged near Eaton Canyon. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

14/19 PACIFIC PALISADES, CALIFORNIA - JANUARY 07: A person uses a garden hose to extinguish flames in front of a home as palm trees burn nearby during the Palisades Fire amid a powerful windstorm on January 7, 2025 in Pacific Palisades, California. Fueled by intense Santa Ana Winds, the Palisades Fire has grown to over 2,900 acres and 30,000 people have been ordered to evacuate while a second fire has emerged near Eaton Canyon. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

15/19 ALTADENA, CALIFORNIA - JANUARY 08: Fire engulfs a home as the Eaton Fire moves through the area on January 08, 2025 in Altadena, California. Fueled by intense Santa Ana Winds, the Palisades Fire has grown to over 2,900 acres and 30,000 people have been ordered to evacuate while a second fire has emerged near Eaton Canyon in Altadena. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

16/19 ALTADENA, CALIFORNIA - JANUARY 08: A firefighter sprays water as a home burns during the Eaton Fire on January 8, 2025 in Altadena, California. Over 1,000 structures have burned, with two people dead, in wildfires fueled by intense Santa Ana Winds across L.A. County. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

17/19 ALTADENA, CALIFORNIA - JANUARY 08: A person views a home burning during the Eaton Fire on January 8, 2025 in Altadena, California. Over 1,000 structures have burned, with two people dead, in wildfires fueled by intense Santa Ana Winds across L.A. County. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

18/19 ALTADENA, CALIFORNIA - JANUARY 08: Homes burn during the Eaton Fire on January 8, 2025 in Altadena, California. Over 1,000 structures have burned, with two people dead, in wildfires fueled by intense Santa Ana Winds across L.A. County. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)