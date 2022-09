Últimas notícias do funeral da rainha Elizabeth II: cerimônia acontece nesta manhã; veja ao vivo

O funeral da rainha britânica Elizabeth II, falecida no dia 8 de setembro aos 96 anos, acontece na manhã desta segunda-feira, 19 em Londres, no Reino Unido.

Após dez dias de luto nacional, um funeral de Estado ocorre na Abadia de Westminster desde por volta das 7h (horário de Brasília) nesta manhã. O caixão depois será transportado ao castelo de Windsor para uma cerimônia privada com membros da família real.

O evento tem sido chamado de "funeral do século". A última pessoa a ter um funeral de Estado no Reino Unido, com todas as honrarias tradicionalmente destinadas aos monarcas, foi o ex-premiê Winston Churchill, em 1965, que liderou o país durante a Segunda Guerra Mundial.

"Adeus à nossa gloriosa rainha", "uma vida de serviço", afirmam as manchetes dos jornais britânicos nesta segunda-feira. Elizabeth governou por 70 anos, sendo a monarca mais longeva da história da Coroa britânica.

Acompanhe abaixo os principais acontecimentos do funeral nesta segunda-feira, 19, e veja as imagens de transmissão ao vivo da rede estatal britânica BBC:

Filhos da rainha fazem procissão junto ao caixão

Membros da família real fizeram uma procissão a pé junto ao caixão nesta manhã enquanto o corpo da rainha era transportado para a abadia de Westminster.

Estiveram no cortejo atrás o rei Charles III e os outros três filhos de Elizabeth, princesa Anne (72 anos), príncipe Andrew (62 anos) e príncipe Edward (58 anos).

Os príncipes William e Harry, filhos de Charles, também estiveram no cortejo atrás do caixão, assim como Peter Phillips, filho da princesa Anne e o neto mais velho de Elizabeth II (Anne, no entanto, não deu o título de príncipes aos filhos por escolha própria).

William, o mais velho dos filhos de Charles com a falecida princesa Diana, é agora o primeiro na linha de sucessão e nomeado príncipe de Gales, o último título antes da ascensão ao trono.

Desde a morte de Elizabeth, a dupla dos filhos do rei tem sido vista junta em algumas ocasiões oficiais nos últimos dias, em interações observadas atentamente pelo público após rusgas que levaram Harry a abandonar as funções na família real em 2020 junto à esposa, a americana Meghan Markle.

Por não ser mais um membro com funções oficiais na família real, Harry - que esteve no Exército britânico - não pode usar seu uniforme militar de gala durante o cortejo do caixão. O mesmo ocorre com príncipe Andrew, acusado de abuso sexual e que também teve os títulos militares retirados pela própria rainha diante da pressão pelos escândalos.

Funeral do século

A quantidade de líderes mundiais e o funeral de modo geral representam para as forças de segurança um desafio "maior que os Jogos Olímpicos de 2012", disse o vice-comissário da Scotland Yard, Stuart Cundy.

Além das cerca de 1 milhão de pessoas que eram aguardadas pela polícia em Londres, analistas calculam que o funeral será assistido por 4,1 bilhões de pessoas no mundo, graças à televisão e às redes sociais.

Fila encerrada para ver o caixão

Nos últimos dias antes da cerimônia, o caixão da rainha ficou disponível para visitação do público no Westminster Hall, que faz parte do complexo do prédio do Parlamento, no que as autoridades afirmaram ser uma oportunidade de uma "última homenagem" dos cidadãos.

A expectativa é que mais de 700 mil pessoas passaram pelo local, e a fila chegou a ter 24 horas no centro de Londres. O acesso ao caixão já foi fechado por volta das 6h30 (horário de Brasília) nesta manhã, antes do funeral.

Chrissy Heerey, integrante da ativa da Força Aérea britânica (RAF), foi a última pessoa a passar pelo local. "Quando me disseram: 'Você é a última pessoa', eu respondi: De verdade?", afirmou à agência AFP a britânica, que enfrentou duas vezes a fila.

Cerimônia acontece na Abadia de Westminster

Para o funeral, o corpo foi transportado para a Abadia de Westminster, que tem capacidade para 2.200 pessoas. A cerimônia começou pouco depois das 7h (horário de Brasília, 11h no horário local).

Do lado britânico estão presentes a família real, a primeira-ministra Liz Truss, ex-primeiros-ministros e outras personalidades.

Também estarão na igreja quase 200 pessoas condecoradas pela rainha em junho deste ano, incluindo profissionais da saúde que participaram na resposta à pandemia de covid-19.

"A rainha não queria cerimônias longas e cansativas, não haverá tédio, as pessoas serão transportadas para a glória ao ouvir o serviço", disse à BBC o ex-arcebispo de York, John Sentamu.

O deão de Westminster, David Hoyle, comanda a cerimônia religiosa e o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual da Igreja Anglicana, pronunciará o sermão.

Depois da cerimônia, no castelo de Windsor, o caixão será levado para a Capela de St. George. Nesta igreja do século 15, conhecida por ter sido cenário dos últimos casamentos reais, será organizada mais uma cerimônia religiosa com 800 convidados, incluindo funcionários do castelo.

Na sequência, em uma última cerimônia privada, reservada aos familiares mais próximas, a rainha será sepultada no "Memorial George VI", um anexo onde foram enterrados seus pais e as cinzas de sua irmã Margaret.

O caixão de seu marido, o príncipe Philip, será enterrado ao lado dela, depois de ser transferido da cripta real, onde está desde sua morte em abril de 2021.

Bolsonaro e outros chefes de Estado presentes

Dezenas de chefes de Estado e autoridades do mundo todo estão reunidos no local para a cerimônia, incluindo o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Nomes como os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, da França, Emmanuel Macron, os monarcas da Espanha, Suécia, Noruega, Luxemburgo, Mônaco, Bélgica e Holanda, além do imperador japonês Naruhito, também acompanharão o funeral de Estado na Abadia de Westminster.

Representantes de países do Commonwealth (comunidade das nações) também chegaram a Londres. O grupo representa mais de 50 países que eram colônias britânicas, 15 deles ainda tendo o monarca britânico como chefe de Estado, caso de Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outros.

No fim de semana, o premiê do Canadá, Justin Trudeau, teve uma reunião com o novo rei Charles III, que é chefe de Estado do Canadá (o papel é sobretudo simbólico, e as decisões políticas ficam a cargo do premiê).

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro também chegou a Londres no domingo e fez discurso a apoiadores na residência do embaixador brasileiro para o Reino Unido. Após o funeral da rainha, Bolsonaro vai a Nova York, nos Estados Unidos, para a Assembleia Geral da ONU, onde é tradição que o Brasil faça o discurso de abertura.

(Com AFP)

*Esta página será atualizada ao longo desta segunda-feira, 19 de setembro, com novos desdobramentos sobre o funeral da rainha. Última atualização às 7h43.