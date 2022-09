'Deveres da monarquia permanecem', diz Charles III em primeiro discurso como rei

O novo rei britânico, Charles III, usou boa parte de seu discurso nesta sexta-feira, 9, para prestar homenagem à falecida mãe, a rainha Elizabeth II, enquanto afirmou que os deveres da monarquia e a tradição do parlamentarismo britânico permanecem no país.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo toda manhã no seu e-mail. Cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

"Ao longo de sua vida, Sua Majestade a Rainha - minha amada Mãe - foi uma inspiração e um exemplo para mim e para toda a minha família, e devemos a ela a dívida mais sincera que qualquer família pode ter para com sua mãe; por seu amor, carinho, orientação, compreensão e exemplo", disse o novo rei (assista ao discurso completo abaixo).

O discurso televisionado foi o primeiro de Charles após a morte da rainha, que faleceu na quinta-feira, 8, horas após médicos divulgarem comunicado alertando sobre seu estado de saúde. Elizabeth II foi rainha por 70 anos, tendo chegado ao trono em 1952, aos 25 anos de idade.

Charles relembrou um famoso discurso da mãe, em Cape Town, África do Sul, quando ela celebrava o aniversário de 21 anos. Em uma de suas frases mais lembradas até hoje, a então princesa afirmou: "Declaro diante de todos vocês que toda a minha vida, seja longa ou curta, será dedicada ao seu serviço."

"Essa promessa de serviço ao longo de toda a vida, eu renovo a vocês hoje", disse Charles.

"Como a própria rainha fez com tanta devoção inabalável, eu também agora me comprometo solenemente durante todo o tempo restante que Deus me concede, a defender os princípios constitucionais no coração de nossa nação", disse.

"Onde quer que você viva no Reino Unido ou nos reinos e territórios em todo o mundo e qualquer que seja sua origem e crenças, eu me esforçarei para servi-lo com lealdade, respeito e amor, como tenho feito durante toda a minha vida."

Aos 73 anos, ele é o monarca mais velho a assumir o trono britânico. O próximo na linha de sucessão é seu filho William, de 40 anos, fruto do casamento com a falecida princesa Diana. Além do Reino Unido, o monarca britânico será rei de outros 14 países, como Austrália, Canadá e Nova Zelândia, que hoje detêm o rei como chefe de Estado.

Mundo em transformação

Na fala, Charles também reconheceu um mundo em transformação desde que a mãe assumiu o trono. "Nos últimos 70 anos, vimos nossa sociedade se tornar uma das muitas culturas e muitas religiões", disse.

O novo rei afirmou que os "valores permaneceram e devem permanecer constantes" e elogiou o sistema de governo parlamentar britânico - pelo modelo, o monarca é chefe de Estado, com caráter sobretudo simbólico, e as decisões políticas são tomadas pelos primeiros-ministros e pelo Parlamento eleito pela população.

"O papel e os deveres da Monarquia também permanecem, assim como o relacionamento e a responsabilidade particulares do Soberano para com a Igreja da Inglaterra - a Igreja na qual minha fé está tão profundamente enraizada", disse, afirmando ter sido criado para "nutrir um senso de dever para com os outros e manter o maior respeito pelas preciosas tradições, liberdades e responsabilidades de nossa história única e nosso sistema de governo parlamentar".

*Mais informações em instantes

Veja o discurso completo de Charles III