Em vídeo, Bolsonaro compara preço da gasolina brasileira à de Londres

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo comparando o preço da gasolina em Londres ao valor no mercado nacional.

"É praticamente o dobro da média de muitos Estados do Brasil. A (nossa) gasolina é uma das mais baratas do mundo", afirmou o chefe do Executivo no vídeo publicado nas redes sociais por seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). "É o governo brasileiro trabalhando por você", finaliza.

No vídeo, Bolsonaro mostra o preço cobrado em um posto de gasolina em Londres, onde está cumprindo agendas em homenagem à Rainha Elizabeth II.

O valor cobrado na cidade, segundo Bolsonaro, é de 1,61 libra por litro - o equivalente a R$ 9,70. O preço médio da gasolina no Brasil está em R$ 4,97.

O valor vem caindo após corte de imposto promovido por Bolsonaro em ano de eleições, e também tem influência da queda do preço dos combustíveis no mercado internacional.

No Reino Unido, encher o tanque com gasolina custa 5,8% do salário mínimo, que é de 1.520 libras (equivalente a R$ 9,1 mil).

No Brasil, encher o tanque custa 22,5% do salário mínimo de R$ 1.212. Em publicação nas redes sociais, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) comparou o valor da gasolina entre os dois países, afirmando que o combustível brasileiro é um dos mais baratos do mundo.

