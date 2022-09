Cortejo fúnebre da rainha Elizabeth II: caixão ficará exposto em Londres por 4 dias

As cerimônias após a morte da rainha Elizabeth II continuam no Reino Unido. Começa nesta quarta-feira, 14, o período em que o caixão da rainha, falecida na última semana aos 96 anos, será velado na Inglaterra e ficará disponível por quatro dias ao público.

Na terça-feira, 13, o caixão da rainha esteve na Escócia, um dos territórios do Reino Unido, na Catedral de St. Giles. A partir desta quarta-feira começa o período de velório em Londres, capital inglesa, onde o corpo fica até o dia do funeral.

Em um cortejo marcado para começar por volta das 10 horas no horário de Brasília (mais de 14h no horário local), o caixão da rainha será levado do Palácio de Buckingham, residência oficial da monarquia, até o Palácio de Westminster, hoje sede do Parlamento britânico.

Filas já se acumulavam em Londres no fim da noite desta terça-feira para uma última homenagem à rainha. A expectativa é que milhares de pessoas, incluindo turistas, compareçam ao local nos próximos dias.

Após uma cerimônia religiosa a ser celebrada hoje, o corpo da rainha ficará no palácio até a manhã de segunda-feira, dia 19, quando ocorre o funeral oficial.

William e Harry participam do cortejo

O príncipe Harry e o príncipe William farão o trajeto a pé junto ao caixão nesta manhã. Os dois são filhos do rei Charles com a falecida princesa Diana.

William, o mais velho dos irmãos, aos 40 anos, é agora o primeiro na linha de sucessão e nomeado príncipe de Gales, o último título antes da ascensão ao trono.

Desde a morte de Elizabeth, a dupla tem sido vista junta em algumas ocasiões oficiais nos últimos dias, em interações observadas atentamente pelo público após rusgas que levaram Harry a abandonar as funções na família real em 2020.

Além dos netos, a esposa de Harry, Meghan Markle (duquesa de Sussex), e a esposa de William, Kate Middleton (princesa de Gales), andarão junto ao cortejo de carro, segundo as informações oficiais. A rainha consorte e esposa do rei Charles, Camilla, também acompanha o trajeto.

Charles visita Irlanda do Norte

O rei Charles III, que tem peregrinado em viagem aos territórios britânicos para cumprir a tradição após chegada ao trono, também voltou a Londres na noite de terça-feira para o início do velório em Westminster.

Ontem, Charles esteve na Irlanda do Norte, em uma das visitas mais aguardadas (e delicadas) do início de seu reinado. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, mas a Irlanda, ao sul, é um país independente.

Por três décadas, grupos norte-irlandeses a favor da independência frente ao Reino Unido travaram uma luta armada, mas a Irlanda do Norte permaneceu ligada a Londres. Agora, o Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, voltou a tornar o tema ainda mais delicado (a saída faz a Irlanda do Norte não estar na União Europeia, mas a Irlanda, sim, gerando uma barreira geográfica ao livre comércio).

Em seu primeiro discurso como rei em solo norte-irlandês, Charles reconheceu os "problemas" enfrentados no passado na relação entre o país e governo central em Londres. O rei afirmou que a mãe, Elizabeth II, "viu a Irlanda do Norte passar por mudanças importantes e históricas" desde que chegou ao trono em 1952 e que a monarca foi a primeira a visitar o país em um século, em 2011.

O Reino Unido é composto por Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia - nessa última, há também insatisfação com o Brexit e pedidos por um referendo de separação frente ao Reino Unido, outro problema com o qual Charles pode ter de lidar.

Além do território britânico, o rei Charles III é ainda chefe de Estado de mais 14 países, como Canadá e Austrália, ex-colônias britânicas que fazem parte dos reinos do chamado Commonwealth e onde a monarquia britânica ainda tem papel simbólico.

Funeral da rainha ocorre no dia 19

Para além dos países ligados à Coroa britânica, uma série de personalidades e outros chefes de Estado em todo o mundo são esperados para o funeral da rainha Elizabeth II no dia 19.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, também confirmou presença no evento e deve viajar ainda neste sábado, 17.

Após o funeral da rainha, Bolsonaro irá da Inglaterra até os Estados Unidos, quando participa da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. É tradição que os presidentes brasileiros façam o discurso de abertura.

Após ter governado por 70 anos (veja aqui), Elizabeth II faleceu há quase uma semana, no dia 8 de setembro. O Reino Unido está em período de luto oficial até a data do funeral - uma série de estabelecimentos locais deve fechar as portas diante da data.

