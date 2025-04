UE propõe tarifas de retaliação de 25% sobre alguns produtos dos EUA

A Comissão Europeia propôs na segunda-feira, 7, a aplicação de tarifas de 10% e 25% sobre produtos americanos exportados para os países da União Europeia (UE) em resposta às sobretaxas impostas pelo governo de Donald Trump sobre o aço e o alumínio do bloco, segundo um documento ao qual a Agência EFE teve acesso.

Espera-se que os Estados-membros votem na quarta-feira sobre a primeira resposta do bloco às sobretaxas anunciadas por Washington. O documento distingue especificamente entre os produtos sobre os quais a UE começará a aplicar tarifas a partir de 15 de abril deste ano, desde que os membros do bloco validem a lista proposta pelo órgão executivo da UE e os produtos que serão taxados a partir de 16 de maio.

Produtos afetados

O primeiro grupo corresponde aos produtos que o bloco já havia atingido na crise comercial de 2018, por exemplo, milho doce, arroz, charutos, cigarros, óleos essenciais, calçados e vários tipos de móveis.

A Comissão Europeia propõe outra extensa lista de produtos dos EUA que terão de pagar tarifas de até 25% a partir de 16 de maio para cumprir os prazos de notificação da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Esses produtos variam de minérios e concentrados de cobre a itens muito específicos usados na construção civil, como alguns tipos de tubos metálicos, além de vários tipos de carne de aves e café.

Definição dos prazos

A UE deixou para 1º de dezembro o início da cobrança de impostos sobre uma lista muito curta de cinco produtos diferentes de amêndoa e soja. A Comissão Europeia retirou o uísque bourbon da lista de produtos americanos sobre os quais aplicará tarifas, apesar de constar no documento original.

Dessa forma, atendeu as solicitações feitas por alguns de seus membros depois que Donald Trump ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre o vinho e outras bebidas alcoólicas europeias se esse tipo de uísque fosse incluído na lista da UE.

Retaliação e negociações

De qualquer forma, essa primeira rodada de retaliação do bloco europeu é apenas uma resposta às tarifas de 25% que os Estados Unidos aplicaram às exportações de aço e alumínio da UE em março. A UE realizou uma discussão política nesta segunda-feira em nível ministerial sobre novas rodadas de retaliação em resposta às tarifas que o governo Trump descreveu como “recíprocas”. A rota preferida da UE é a negociação com Washington, e essa é a lógica por trás da oferta europeia de eliminar todas as tarifas sobre o comércio de bens industriais, mas o bloco insiste que “todas as opções permanecem sobre a mesa” se o governo dos EUA continuar fechado ao diálogo.