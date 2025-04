Tarifas de Trump atingem UE em 380 bilhões de euros, diz comissário do bloco

As tarifas anunciadas na semana passada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão atingindo 380 bilhões de euros em exportações da União Europeia para a maior economia do mundo. Foi o que disse o comissário de comércio do bloco, Maros Sefcovic, nesta segunda-feira, 7.

Ele lembrou que a Comissão Europeia elaborou uma lista de medidas, que será enviada aos membros da UE ainda nesta segunda.

“A votação está marcada para 9 de abril, com a lista final a ser adotada em 15 de abril, e as tarifas sobre os produtos entrarão em vigor nesse dia”, disse.

Segundo o comissário, a UE começaria a cobrar uma primeira parcela de taxas sobre os produtos dos EUA a partir de 15 de abril e uma rodada a partir de 15 de maio.

A UE está aplicando tarifas sobre os EUA em reação à decisão de Trump de impor tarifas sobre aço, alumínio e automóveis, assim como uma taxa fixa de 20% sobre outros produtos europeus, anunciada na semana passada.

Mercados europeus fecham em queda pela 4ª sessão consecutiva

As bolsas europeias sofreram perdas pela quarta sessão consecutiva nesta segunda-feira, 7, em meio a um colapso global nos mercados de ações que começou na semana passada, após os últimos anúncios sobre o regime tarifário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu até 6% no início da sessão, mas conseguiu reduzir parcialmente as perdas, encerrando o dia com queda de 4,54%. O CAC 40 da França caiu 4,8%, enquanto o DAX da Alemanha perdeu 4,26% e o FTSE 100 do Reino Unido teve uma queda de 4,4%.