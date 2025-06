UE ameaça retaliar EUA se tarifa sobre o aço subir, como anunciado por Trump

A União Europeia está se preparando para mais uma rodada de negociações comerciais com os Estados Unidos e alertou que pode acelerar medidas retaliatórias caso o presidente Donald Trump cumpra suas ameaças tarifárias, a mais recente das quais inclui uma tarifa de 50% sobre as importações de aço e alumínio.

A Comissão Europeia, que lida com assuntos comerciais em nome da UE, disse nesta segunda-feira que “lamenta fortemente” o aumento das tarifas — que subiram dos 25% originalmente planejados para 50% — e afirmou que a medida está minando os esforços para encontrar uma solução para o conflito comercial.

O chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, se reunirá com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, nesta quarta-feira, em Paris, e uma equipe da Comissão está a caminho de Washington para dar continuidade às conversas técnicas, disse o porta-voz da Comissão, Olof Gill, a repórteres em Bruxelas nesta segunda-feira.

— Se nenhuma solução mutuamente aceitável for alcançada, tanto as medidas de retaliação já existentes quanto possíveis medidas adicionais da UE entrarão automaticamente em vigor em 14 de julho ou antes, caso as circunstâncias assim exijam — afirmou Gill. —A Comissão sempre deixou claro que está pronta para agir em defesa dos interesses da UE, protegendo nossos trabalhadores, consumidores e a indústria.

A UE está tentando acelerar as negociações com os EUA antes do prazo final de 9 de julho, quando Trump afirmou que imporá tarifas de 50% sobre praticamente todas as importações do bloco. Ele tem criticado o bloco por ser injusto no comércio e pediu à UE que reduza seu superávit comercial de bens e diminua barreiras tarifárias e não tarifárias, como o imposto sobre valor agregado (IVA).

Anteriormente, Trump concordou em adiar a implementação das tarifas sobre metais, bem como sobre carros e autopeças, na tentativa de permitir que as negociações resultem em um acordo comercial mais amplo. A UE também concordou em adiar suas próprias medidas de retaliação.

A UE já aprovou tarifas sobre € 21 bilhões (US$ 24 bilhões) em produtos dos EUA em resposta às tarifas sobre metais impostas por Trump, que podem ser implementadas rapidamente. Essas tarifas miram estados americanos politicamente sensíveis e incluem produtos como soja da Louisiana — estado natal do presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson — além de produtos agrícolas, aves e motocicletas.

O bloco também está preparando uma lista adicional de tarifas sobre € 95 bilhões (US$ 107,7 bilhões) em produtos americanos. Essas medidas, que são uma resposta às tarifas “recíprocas” e às taxas sobre automóveis de Trump, visariam bens industriais, incluindo aeronaves da Boeing, carros fabricados nos EUA e bourbon.

— No caso de nossas negociações não resultarem em um desfecho equilibrado, a UE está preparada para impor contramedidas, inclusive em resposta a este mais recente aumento tarifário — disse Gill.

Apesar de alertar sobre novas tarifas, o bloco afirmou que sua prioridade é abrir espaço para as negociações e que a redução de tarifas continua sendo o objetivo de longo prazo.

A estratégia de negociação da Comissão se concentra em setores críticos — como semicondutores e produtos farmacêuticos — além de barreiras tarifárias e não tarifárias, informou a Bloomberg anteriormente. A Comissão também vai vincular sua abordagem para enfrentar barreiras regulatórias aos seus planos de simplificar regras.

As indústrias nas quais Sefcovic vai focar já foram atingidas por tarifas dos EUA ou estão na mira para futuras taxações. A UE propôs aprofundar a cooperação com os EUA nesses setores como parte de uma proposta anterior compartilhada com os americanos na semana passada, informou a Bloomberg.