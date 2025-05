Lula deve reclamar de lei antidesmatamento europeia em encontro com presidente da França

Motivo de preocupação de setores como soja e carne bovina, a nova lei antidesmatamento da União Europeia, prevista para entrar em vigor em dezembro deste ano, será um dos temas a serem abordados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à França na próxima semana. Lula deve reiterar ao presidente da França, Emmanuel Macron, a posição do Brasil contrária à legislação que entrará em vigor.

— Essa lei deverá ser um dos pontos suscitados pelo presidente — disse o diretor do Departamento de Europa do Itamaraty, Flavio Goldman, ao ser perguntado sobre o tema.

A França é um dos países mais protecionistas da Europa. Por essa razão, é contra o acordo entre Mercosul e União Europeia e defende barreiras às importações, para proteger os agricultores franceses.

O novo instrumento legal europeu proíbe importações de produtos agropecuários oriundas de aéreas desmatadas, legalmente ou não, a partir de 2020. A medida atinge café, soja, óleo de palma, madeira, couro, carne bovina, cacau e borracha.

Em visita de Estado, Lula ficará em Paris nos dias 5 e 6. Além de reuniões com o presidente da França, participará de conversas com empresários dos dois países países, deve se encontrar com representantes da comunidade brasileira naquele país e receberá o título de doutor honoris causa pela Universidade Paris 8.

Junto com Lula, vai a Toulon com Macron, no dia 6, visitar uma base naval da marinha francesa. Em seguida, o presidente brasileiro participará de eventos em um fórum mundial sobre oceanos em Nice.