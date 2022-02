Ucrânia confirma negociações com a Rússia em meio a batalha em Kharkiv

A Ucrânia concordou em iniciar negociações de paz com a Rússia no domingo, 28, mesmo com as batalhas travadas em cidades importantes e o presidente Vladimir Putin levantou a perspectiva de uma escalada nuclear com o Ocidente.

As delegações de cada país devem se reunir na fronteira ucraniana-bielorrussa, disse o gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Não há condições para as negociações planejadas na fronteira, segundo o comunicado.

Zelensky já havia recusado uma oferta do Kremlin de se reunir na Bielorrússia, aliada do governo russo

O anúncio veio quando Putin ordenou que as "armas de dissuasão" do país fossem colocadas em alerta especial, sem mencionar especificamente as armas nucleares.

"Os principais líderes dos principais países da Otan estão permitindo declarações agressivas contra nosso país, então ordeno ao ministro da Defesa e ao chefe do Estado Maior que coloquem as forças de dissuasão do exército russo em regime especial de alerta", disse Putin. .

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, expressou preocupação com a decisão de Putin, dizendo em entrevista à BBC no domingo que o anúncio mostra o quão "séria" é a situação.

No terreno, soldados ucranianos e russos lutavam nas ruas de Kharkiv, no leste, e a Ucrânia reforçava suas forças para repelir os avanços nos arredores da capital Kiev.

Os cidadãos de Kharkiv foram instados a ficar em suas casas e abrigos, pois o chefe da administração local, Oleh Synyehubov, disse que as forças invasoras conseguiram romper as defesas ucranianas e entrar no centro da cidade.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram vários veículos militares na cidade de cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Em Kiev, uma explosão destruiu sete carros e quebrou as janelas de um apartamento de 16 andares, informou a autoridade da cidade.

Ele divulgou uma imagem mostrando uma cratera que poderia ter sido criada por uma granada. A dpa não pôde verificar de forma independente se as forças russas estavam por trás do ataque.

A Ucrânia acusou a Rússia de atacar civis em sua invasão do país - uma acusação rejeitada por Moscou.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, escreveu no aplicativo de mensagens Telegram que nove civis foram mortos na capital ucraniana nos últimos dias, incluindo uma criança. Dezoito forças de segurança ucranianas também foram mortas.

Segundo o prefeito, 106 pessoas ficaram feridas até agora, incluindo 47 civis.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse que tropas estão sendo mobilizadas em todo o país, com reforços focados principalmente em repelir os avanços russos ao norte e noroeste da capital sitiada.

A Força Aérea interceptou caças russos e aviões de transporte sobre Kiev, e no sul a marinha desviou um pouso russo, escreveu a vice-ministra da Defesa Hanna Malyar no Twitter. Nenhuma das informações pôde ser verificada de forma independente.

O estado-maior das forças armadas da Ucrânia afirmou que o ataque russo estava perdendo força quando a invasão entrou em seu quarto dia.

"O ocupante russo reduziu o ritmo da ofensiva, mas ainda tenta desenvolver sucesso em algumas áreas na ofensiva contra a Ucrânia", disse um comunicado publicado no Facebook.

De acordo com os militares ucranianos, as tropas russas estavam lutando para reabastecer combustível e munição.

Malyar disse que cerca de 4.300 soldados russos morreram. A Rússia não deu detalhes sobre baixas entre suas fileiras.

Moscou diz que 471 soldados ucranianos foram capturados durante os combates na Ucrânia.

A violência já levou centenas de milhares de pessoas a fugir para países vizinhos. No domingo, a Agência da ONU para Refugiados estimou o número de refugiados em 368.000 e disse que deve aumentar ainda mais.

Mais de 200.000 refugiados ucranianos chegaram apenas à Polônia, de acordo com a guarda de fronteira do país.

"Mais de 28.000 pessoas cruzaram a fronteira entre meia-noite e 7 desta manhã", disse um porta-voz da guarda de fronteira no domingo.

Na fronteira de Medyka-Shehyni, as pessoas do lado ucraniano relataram ter que esperar até 30 horas pela liberação. A porta-voz da guarda de fronteira polonesa disse que eles estão trabalhando com seus colegas ucranianos para acelerar o procedimento.

Na Hungria, cerca de 70.000 pessoas chegaram da Ucrânia em busca de abrigo desde o início dos combates, segundo a polícia húngara.

À meia-noite de domingo, mais de 47.000 ucranianos entraram na Romênia, embora quase 23.000 tenham deixado o país novamente, disse o porta-voz do governo Dan Carbunaru em Bucareste.

A comunidade internacional dobrou sua resposta à invasão, que foi lançada na madrugada de quinta-feira.

Vários aliados europeus estão enviando armas para a Ucrânia, incluindo a Alemanha, uma grande reviravolta para Berlim, que se recusou firmemente a fornecer armas letais a Kiev por semanas antes da invasão russa.

Por sua vez, o Japão também decidiu se juntar ao seu parceiro no Grupo das Sete nações, excluindo a Rússia do sistema de transferência internacional SWIFT.