Guerra: Putin coloca forças nucleares em alerta máximo

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou que seu comando militar colocasse as forças de dissuasão da Rússia - uma referência a unidades que incluem armas nucleares - em alerta máximo, citando declarações agressivas de líderes da Otan e sanções econômicas contra Moscou.

"Como você pode ver, não só os países ocidentais tomam medidas hostis contra nosso país na dimensão econômica - quero dizer as sanções ilegais que todos conhecem muito bem - mas também os altos funcionários dos principais países da Otan se permitem fazer declarações agressivas com respeito ao nosso país", disse Putin na televisão estatal.

"Então ordeno ao ministro da Defesa e ao chefe do Estado-Maior que coloquem as forças de dissuasão do exército russo em regime especial de alerta", afirmou.