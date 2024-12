Turismo na China em alta: reflexo da abertura e hospitalidade

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, destacou na sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, que o crescimento do turismo na China é um reflexo direto da política de abertura de alto nível adotada pelo país.

Durante uma entrevista coletiva, Mao ressaltou que, com as fronteiras da China cada vez mais abertas e o número de países com isenção de visto em expansão, o setor turístico tem atraído um número crescente de visitantes estrangeiros.

Impacto do turismo Chinês: dados e expectativas

Nos três primeiros trimestres de 2024, a China recebeu cerca de 95 milhões de turistas estrangeiros, um aumento de quase 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Mao Ning enfatizou que a hospitalidade chinesa e a atitude inclusiva do país têm proporcionado aos visitantes uma experiência única, muitas vezes desafiando percepções prévias sobre a China. A receptividade e as experiências positivas vivenciadas pelos turistas têm mudado a visão internacional sobre o país.

“China Travel” reforça visibilidade global

A recente inclusão de “China Travel” entre as dez principais palavras-chave de 2024 reforça a crescente visibilidade do país como destino turístico global. “China Travel abriu uma nova janela e um novo canal para o mundo conhecer a China”, afirmou a porta-voz. Ela destacou os relatos de turistas estrangeiros que expressaram surpresa com o que vivenciaram no país, frequentemente relatando que “a China não é como imaginávamos” e que puderam ver aspectos do país “que a mídia ocidental nunca mostrou”.

Mao Ning concluiu reafirmando a abertura e a hospitalidade da China: “É um prazer receber amigos de longe. Convidamos mais amigos estrangeiros a visitar, sentir e conhecer a China. Estamos prontos para mostrar a beleza e a autenticidade de nosso país ao mundo.”

