China registra crescimento de 7,7% nos empréstimos e depósitos em moeda local até novembro de 2024

O Banco Popular da China divulgou, em 13 de dezembro de 2024, dados financeiros que apontam um aumento significativo de RMB 17,1 trilhões nos empréstimos em moeda local (RMB) nos primeiros 11 meses deste ano. Desse total, os empréstimos para empresas e instituições subiram RMB 13,84 trilhões, com destaque para os empréstimos de longo prazo, que cresceram RMB 10,04 trilhões.

Expansão do setor de crédito e empréstimos residenciais

No final de novembro, o saldo total dos empréstimos em RMB atingiu RMB 254,68 trilhões, representando um crescimento de 7,7% em relação ao mesmo período de 2023. Por setor, os empréstimos residenciais aumentaram RMB 2,37 trilhões no acumulado do ano. Esses dados refletem uma forte demanda por crédito, principalmente no setor residencial, e indicam uma recuperação da confiança no sistema financeiro chinês.

Oferta monetária e depósitos: Os principais destaques

A oferta monetária ampla (M2) alcançou RMB 311,96 trilhões em novembro, um aumento de 7,1% em comparação ao ano anterior. A moeda em circulação (M0) registrou crescimento de 12,7%, somando RMB 12,42 trilhões, enquanto a moeda estreita (M1) apresentou queda de 3,7%, totalizando RMB 65,09 trilhões.

Nos primeiros 11 meses de 2024, os depósitos em RMB aumentaram RMB 19,39 trilhões, com destaque para os depósitos residenciais, que subiram RMB 12,07 trilhões.

Financiamento social e mercado de crédito

O estoque total do mercado de financiamento social da China foi de RMB 405,6 trilhões no final de novembro, representando um crescimento de 7,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, o incremento acumulado do financiamento social nos primeiros 11 meses foi de RMB 29,4 trilhões, uma redução de RMB 4,24 trilhões em relação ao mesmo período de 2023. Isso indica que, apesar do crescimento, a expansão do crédito social mostrou sinais de desaceleração em comparação ao ano anterior.

Os dados refletem a contínua expansão da oferta de crédito e do mercado financeiro na China, apesar dos desafios econômicos globais, e apontam para o fortalecimento do papel do setor financeiro no apoio ao crescimento econômico interno.

