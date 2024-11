China amplia isenção de visto para turistas de nove países, incluindo Coreia do Sul e Noruega

Em uma nova fase de expansão de sua política de isenção de visto, a China anunciou, em 8 de novembro, a inclusão de cidadãos de nove países: Eslováquia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Andorra, Mônaco, Liechtenstein e Coreia do Sul. Com essa medida, portadores de passaportes ordinários desses países estão liberados de visto para estadias de até 15 dias no país, em viagens a negócios, turismo, visita a familiares e trânsito.

Expansão recente de isenção de visto para turistas europeus

Essa é a segunda vez em pouco tempo que o governo chinês amplia a lista de países beneficiados pela isenção. Em outubro, cidadãos de Portugal e outros três países europeus também passaram a ser contemplados.

Segundo as autoridades chinesas, durante o período de 8 de novembro de 2024 a 31 de dezembro de 2025, os cidadãos com passaportes ordinários da Eslováquia e outros nove países que vão à China para negócios, turismo, visitas familiares e trânsito por não mais de 15 dias podem entrar no país sem visto.

Preparativos para receber novos turistas no Aeroporto de Xangai

Para garantir a implementação eficiente da política, a Estação de Controle de Fronteira do Aeroporto de Xangai preparou um plano detalhado e mobilizou uma equipe de 100 voluntários, disponíveis 24 horas por dia para serviços de tradução, consultoria e assistência a turistas estrangeiros. Além disso, o controle de fronteira intensificou a comunicação com companhias aéreas para otimizar os procedimentos de entrada e saída.

Impacto da política de isenção de visto no turismo e negócios

De acordo com a Estação de Controle de Fronteira do Aeroporto de Xangai, a política de isenção de visto tem incentivado o aumento do turismo e do fluxo de negócios no país. Dados de 2024 mostram que o número de estrangeiros isentos de visto que ingressaram na China pelo Aeroporto Internacional de Pudong já supera 900 mil, representando cerca de 30% do total de estrangeiros que entraram no país.