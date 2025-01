Trump volta a sugerir anexação do Canadá após renúncia de Trudeau

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sugerir que seu país poderia anexar o Canadá nesta segunda-feira 6, após o premiê canadense, Justin Trudeau, anunciar que deixará o cargo.

"Muitas pessoas no Canadá AMAM ser o 51º Estado. Os Estados Unidos não podem mais sofrer com o massivo déficit comercial e subsídios que o Canadá precisa para não afundar. Justin Trudeau sabia disso e renunciou", postou Trump, na rede social Truth Social.

"Se o Canadá se fundir aos EUA, não haverá tarifas, os impostos vão cair e eles estarão COMPLETAMENTE SEGUROS contra as ameaças dos navios da Rússia e da China que estão constantemente cercando eles. Juntos, que nação iria ser", afirmou.

Em dezembro, Trump havia postado que seria uma "ótima ideia" que o Canadá se tornasse parte dos Estados Unidos. O republicano também ameaçou impor novas tarifas comerciais ao Canadá, caso o país não tomasse medidas para reforçar a segurança na fronteira entre os dois países e conter a entrada de imigrantes irregulares.

Renúncia de Trudeau

Nesta segunda, 6, Trudeau anunciou que renunciará ao cargo de líder de seu partido, o que abre espaço para que ele seja substituído como premiê. Outro nome de sua legenda assumirá o cargo.

Em discurso, ele disse que o país "merece uma escolha real" nas próximas eleições e que, por conta de batalhas internas, ele não poderá ser o líder do Partido Liberal nas próximas eleições.

Trudeau pediu uma suspensão das atividades do Parlamento até 24 de março. Atualmente, os deputados estão em recesso de fim de ano, até 27 de janeiro. Com isso, os deputados não tomarão nenhuma decisão de peso nos próximos meses.

Ele continuará como primeiro-ministro até que um novo líder de seu partido, o Liberal, seja confirmado, o que deve levar semanas.

O novo líder, no entanto, terá um desafio em breve. O Canadá terá eleições este ano, que precisam ser realizadas até 20 de outubro. Com a saída de Trudeau, aumentam as chances de que o pleito seja antecipado.

Trudeau, de 53 anos, ficou por dez anos no cargo e venceu três eleições. Ele viu sua popularidade se esvair após a pandemia, por causa da inflação, alta da imigração e de alguns escândalos, que minaram seu apoio inclusive dentro do próprio partido.