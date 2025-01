Justin Trudeau renuncia ao cargo de primeiro-ministro do Canadá

Justin Trudeau, premiê do Canadá, anunciou nesta segunda-feira, 6, que deixará o cargo nos próximos meses. Ele renunciou ao cargo de líder de partido, o que abre espaço para que seja substituído por um colega da própria legenda.

No Parlamentarismo, o partido ou a coalizão com maioria de deputados assume o governo do país, e o líder do partido de maior poder passa a ser o primeiro-ministro.

O Canadá terá eleições este ano, que precisam ser realizadas até 20 de outubro. Trudeau poderia dissolver o Parlamento atual e antecipar eleições, mas optou por não fazer isso agora. Ele continuará como primeiro-ministro até que um novo líder de seu partido, o Liberal, seja confirmado.

O premiê anunciou sua saída em uma entrevista coletiva. Trudeau disse que o país "merece uma escolha real" nas próximas eleições e que, por conta de batalhas internas, ele não poderá ser o líder do Partido Liberal nas próximas eleições.

Trudeau pediu uma suspensão das atividades do Parlamento até 24 de março. Atualmente, os deputados estão em recesso de fim de ano, até 27 de janeiro. Com isso, os deputados não tomarão nenhuma decisão de peso nos próximos meses.

O anúncio ocorre semanas após o novo presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar impor novas tarifas comerciais ao Canadá, caso o país não tomasse medidas para reforçar a segurança na fronteira entre os dois países e conter a entrada de imigrantes irregulares.

Além disso, Trump disse em um post que o Canadá poderia ser anexado aos EUA. "Muitos canadenses querem que o Canadá seja o 51º Estado americano. Eles iriam economizar massivamente em impostos e proteção militar", publicou.

Trajetória de Trudeau

Justin Trudeau chegou ao poder há dez anos, em 2015, com 44 anos. Ele levou os Liberais de volta ao poder depois de nove anos de governo dos Conservadores.

Ele é filho de Pierre Trudeau, que foi premiê canadense de 1968 a 1964, e nasceu enquanto seu pai estava no cargo.

Antes de ser político, se formou em Educação e foi professor de ensino fundamental, dando aulas de matemática e de francês.

Em 2000, quando tinha 28 anos, chamou a atenção ao fazer um discurso marcante no funeral de seu pai. Depois disso, passou a se envolver mais com a política e a defender causas publicamente. Em 2008, foi eleito deputado pela primeira vez, como parte da oposição. Cinco anos depois, em 2013, conquistou a liderança do partido e, em 2015, disputou e venceu as eleições, tornando-se primeiro-ministro.