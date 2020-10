Trump volta à estrada e faz comícios nesta semana

O presidente americano Donald Trump retorna à campanha eleitoral nesta segunda-feira, 12, ao participar de comício na Flórida. O evento será o primeiro desde que seu teste para coronavírus deu positivo.

Neste domingo, Trump afirmou estar totalmente recuperado e sem chance de infectar outras pessoas. Anteriormente, no sábado, o médico dele disse que o presidente não tinha mais risco de transmissão, mas não respondeu se ele testou negativo para o vírus.

Nesta semana, Trump deve passar também pela Pensilvânia na terça-feira, em Iowa na quarta e na Carolina do Norte na quinta-feira. Nestes momentos, será possível analisar se o atual presidente mudou sua abordagem na campanha em relação ao vírus.

Por meses, ele tentou desviar a atenção do público em relação a doença que contaminou quase 7,7 milhões de pessoas nos Estados Unidos, matou mais de 214.000 e deixou milhões de desempregados.

Nas pesquisas de opinião, Trump está perdendo para o rival democrata Joe Biden apenas 21 dias antes do dia da eleição. Na Flórida, por exemplo, uma derrota de Trump estreitaria seu caminho para a reeleição, visto que lá as pesquisas apontam a vitória de Biden com uma pequena vantagem. Trump venceu Hillary Clinton no estado em 2016 por apenas 1,2 pontos percentuais.