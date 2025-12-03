Mundo

Trump suspende processos de cidadania e residência para 19 países

Memorando cita preocupações de segurança após ataque à Guarda Nacional

Donald Trump: 'Vou suspender permanentemente a migração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema dos Estados Unidos se recupere totalmente' (Jim Watson/AFP)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08h45.

O governo dos Estados Unidos suspendeu o processamento de solicitações de cidadania e residência para migrantes de 19 países, incluindo Cuba, Haiti e Venezuela.

A decisão abrange pedidos de green card e naturalização de estrangeiros que já estavam sujeitos a restrições de viagem desde junho, segundo memorando obtido pela AFP.

A Venezuela tem enfrentado mobilização militar dos EUA no Caribe, que Washington apresenta como parte de sua estratégia contra o narcotráfico.

Cuba permanece sob embargo comercial há mais de seis décadas e o Haiti enfrenta crise humanitária agravada pela violência de gangues.

Alcance da suspensão e justificativas de segurança

Além de Cuba, Haiti e Venezuela, foram incluídos Afeganistão, Irã, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Burundi, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Laos, Líbia, Serra Leoa, Togo e Turcomenistão.

O documento afirma que o Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS) tem papel central na prevenção ao ingresso de possíveis ameaças no país.

O governo citou como justificativa o ataque ocorrido na semana passada contra dois integrantes da Guarda Nacional perto da Casa Branca. O suspeito, um afegão que chegou aos Estados Unidos após a retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão em 2021, declarou-se inocente das acusações de assassinato.

O memorando afirma que falhas de avaliação e verificação representam risco à segurança americana.

Trump afirmou, em declarações recentes, que pretende “pausar permanentemente” a migração de países considerados “de terceiro mundo”.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, defendeu a ampliação da lista de restrições em uma publicação no X (antigo Twitter).

Noem afirmou que recomendou ao presidente uma proibição total de viagens para países que, segundo ela, contribuem para a entrada de criminosos e dependentes químicos nos EUA.

Novas operações e reação interna

Na terça-feira, a imprensa americana informou que autoridades federais planejam iniciar uma operação de controle migratório em Minnesota, com foco em cidadãos somalis.

Políticos locais afirmaram que as forças estaduais não cooperarão com a ação, indicando que a medida pode gerar conflito com lideranças regionais.

A suspensão dos processos de cidadania e residência ocorre enquanto o governo Trump concentra esforços em novas ações de segurança e reforça sua estratégia de deportações em larga escala.

*Com informações da AFP

