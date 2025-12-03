Trump suspende processos de cidadania e residência para 19 países

O governo dos Estados Unidos suspendeu o processamento de solicitações de cidadania e residência para migrantes de 19 países, incluindo Cuba, Haiti e Venezuela.

A decisão abrange pedidos de green card e naturalização de estrangeiros que já estavam sujeitos a restrições de viagem desde junho, segundo memorando obtido pela AFP.

A Venezuela tem enfrentado mobilização militar dos EUA no Caribe, que Washington apresenta como parte de sua estratégia contra o narcotráfico.

Cuba permanece sob embargo comercial há mais de seis décadas e o Haiti enfrenta crise humanitária agravada pela violência de gangues.

Alcance da suspensão e justificativas de segurança

Além de Cuba, Haiti e Venezuela, foram incluídos Afeganistão, Irã, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Burundi, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Laos, Líbia, Serra Leoa, Togo e Turcomenistão.

O documento afirma que o Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS) tem papel central na prevenção ao ingresso de possíveis ameaças no país.

O governo citou como justificativa o ataque ocorrido na semana passada contra dois integrantes da Guarda Nacional perto da Casa Branca. O suspeito, um afegão que chegou aos Estados Unidos após a retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão em 2021, declarou-se inocente das acusações de assassinato.

O memorando afirma que falhas de avaliação e verificação representam risco à segurança americana.

Trump afirmou, em declarações recentes, que pretende “pausar permanentemente” a migração de países considerados “de terceiro mundo”.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, defendeu a ampliação da lista de restrições em uma publicação no X (antigo Twitter).

Noem afirmou que recomendou ao presidente uma proibição total de viagens para países que, segundo ela, contribuem para a entrada de criminosos e dependentes químicos nos EUA.

We don’t complain about problems, we fix them. Under the leadership of President Trump, DHS is taking on the incessant immigration fraud in Minnesota that has robbed billions of dollars from U.S. taxpayers. We’re just getting started. pic.twitter.com/xzCtK9HD3p — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 2, 2025

Novas operações e reação interna

Na terça-feira, a imprensa americana informou que autoridades federais planejam iniciar uma operação de controle migratório em Minnesota, com foco em cidadãos somalis.

Políticos locais afirmaram que as forças estaduais não cooperarão com a ação, indicando que a medida pode gerar conflito com lideranças regionais.

A suspensão dos processos de cidadania e residência ocorre enquanto o governo Trump concentra esforços em novas ações de segurança e reforça sua estratégia de deportações em larga escala.

*Com informações da AFP