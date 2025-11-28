Trump diz que vai suspender imigração de países do 'terceiro mundo'

Donald Trump: 'Vou suspender permanentemente a migração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema dos Estados Unidos se recupere totalmente' (Jim Watson/AFP)
Redação Exame
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 07h50.
Na quinta-feira, 27, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende suspender a entrada no país de pessoas oriundas de “países do terceiro mundo”.
O anúncio aconteceu um dia depois de um cidadão afegão ser acusado de atirar em dois integrantes da Guarda Nacional em Washington, a poucos quarteirões da Casa Branca. Sarah Beckstrom, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos. O colega dela, Andrew Wolfe, de 24 anos, permanece em estado crítico.
Em sua publicação nas redes sociais, Trump declarou que vai “suspender permanentemente a migração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema dos Estados Unidos se recupere totalmente”.
Trump afirmou ainda que pretende revogar “milhões” de vistos concedidos durante a gestão de seu antecessor, Joe Biden, e “expulsar qualquer pessoa que não seja um ativo para os Estados Unidos”.
As autoridades classificaram o tiroteio como uma “emboscada”. O suspeito, identificado como Rahmanullah Lakanwal, afegão de 29 anos, teria trabalhado com forças americanas durante a guerra contra os talibãs e chegou ao país em 2021, após a retirada militar dos EUA do Afeganistão.
Ele abriu fogo contra os soldados da Guarda Nacional, mobilizada por Trump em Washington e outras cidades governadas por democratas para combater o que o presidente considera como uma criminalidade violenta e desenfreada. "Talvez este homem estivesse irritado porque não podia cometer crimes", disse o presidente.
O FBI iniciou uma investigação por terrorismo. A procuradora da capital americana, Jeanine Pirro, afirmou que o suspeito morava no estado de Washington e percorreu o país de carro até o local do ataque.
Após o ataque, o governo ampliou as medidas de endurecimento migratório. Joseph Edlow, diretor dos Serviços de Cidadania e Imigração (USCIS), anunciou que a situação de cada residente permanente ou titular de "green card" de 19 países será revisada. Entre eles estão Afeganistão, Cuba, Haiti, Venezuela, Irã e Mianmar.
A administração Trump também determinou a suspensão imediata do processamento de pedidos de imigração vindos do Afeganistão.
Em suas redes sociais, Trump acrescentou que acabará com todos os benefícios e subsídios federais para os que não são cidadãos americanos. Também indicou que deportará qualquer estrangeiro que represente um risco para a segurança ou que "não seja compatível com a civilização ocidental".
Trump afirmou ainda que “apenas a migração reversa pode resolver completamente esta situação”.
*Com informações da AFP