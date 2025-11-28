Mundo

Trump diz que vai suspender imigração de países do 'terceiro mundo'

Afirmação do presidente foi feita um dia após dois agentes da Guarda Nacional dos EUA serem baleados perto da Casa Branca

Donald Trump: 'Vou suspender permanentemente a migração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema dos Estados Unidos se recupere totalmente' (Jim Watson/AFP)

Redação Exame

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 07h50.

Na quinta-feira, 27, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende suspender a entrada no país de pessoas oriundas de “países do terceiro mundo”.

O anúncio aconteceu um dia depois de um cidadão afegão ser acusado de atirar em dois integrantes da Guarda Nacional em Washington, a poucos quarteirões da Casa Branca. Sarah Beckstrom, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos. O colega dela, Andrew Wolfe, de 24 anos, permanece em estado crítico.

Em sua publicação nas redes sociais, Trump declarou que vai “suspender permanentemente a migração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema dos Estados Unidos se recupere totalmente”.

Trump afirmou ainda que pretende revogar “milhões” de vistos concedidos durante a gestão de seu antecessor, Joe Biden, e “expulsar qualquer pessoa que não seja um ativo para os Estados Unidos”.

Autoridades investigam motivos do ataque

As autoridades classificaram o tiroteio como uma “emboscada”. O suspeito, identificado como Rahmanullah Lakanwal, afegão de 29 anos, teria trabalhado com forças americanas durante a guerra contra os talibãs e chegou ao país em 2021, após a retirada militar dos EUA do Afeganistão.

Ele abriu fogo contra os soldados da Guarda Nacional, mobilizada por Trump em Washington e outras cidades governadas por democratas para combater o que o presidente considera como uma criminalidade violenta e desenfreada. "Talvez este homem estivesse irritado porque não podia cometer crimes", disse o presidente.

O FBI iniciou uma investigação por terrorismo. A procuradora da capital americana, Jeanine Pirro, afirmou que o suspeito morava no estado de Washington e percorreu o país de carro até o local do ataque.

Revisão de 'green cards'

Após o ataque, o governo ampliou as medidas de endurecimento migratório. Joseph Edlow, diretor dos Serviços de Cidadania e Imigração (USCIS), anunciou que a situação de cada residente permanente ou titular de "green card" de 19 países será revisada. Entre eles estão Afeganistão, Cuba, Haiti, Venezuela, Irã e Mianmar.

A administração Trump também determinou a suspensão imediata do processamento de pedidos de imigração vindos do Afeganistão.

Em suas redes sociais, Trump acrescentou que acabará com todos os benefícios e subsídios federais para os que não são cidadãos americanos. Também indicou que deportará qualquer estrangeiro que represente um risco para a segurança ou que "não seja compatível com a civilização ocidental".

Trump afirmou ainda que “apenas a migração reversa pode resolver completamente esta situação”.

*Com informações da AFP

