EUA ataca embarcação no Pacífico após ofensiva no Caribe; veja vídeo

Os Estados Unidos realizaram um ataque a uma embarcação em águas internacionais no Pacífico, ao largo da costa da América do Sul, nesta terça-feira, 22. Ação ocorre semanas após operações no mar do Caribe.

O ataque resultou na morte das duas pessoas que estavam a bordo, segundo um comunicado de Pete Hegseth, secretário de Defesa, em uma publicação no X.

A notícia foi inicialmente divulgada pela emissora americana CBS, com base em informações de fontes do governo dos EUA, e foi posteriormente confirmada pelas autoridades americanas.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific. The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

