EUA ataca embarcação no Pacífico após ofensiva no Caribe; veja vídeo

Anúncio do ataque foi feito por Pete Hegseth, secretário de Defesa, nesta terça-feira

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15h09.

Última atualização em 22 de outubro de 2025 às 15h11.

Os Estados Unidos realizaram um ataque a uma embarcação em águas internacionais no Pacífico, ao largo da costa da América do Sul, nesta terça-feira, 22. Ação ocorre semanas após operações no mar do Caribe.

O ataque resultou na morte das duas pessoas que estavam a bordo, segundo um comunicado de Pete Hegseth, secretário de Defesa, em uma publicação no X.

A notícia foi inicialmente divulgada pela emissora americana CBS, com base em informações de fontes do governo dos EUA, e foi posteriormente confirmada pelas autoridades americanas.

*Mais informações em instantes. 

