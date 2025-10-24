EUA atacam outra suposta embarcação de narcotraficantes no Caribe

Um ataque realizado pelos Estados Unidos a um suposto navio de tráfico de drogas resultou na morte de seis pessoas, identificados como narcoterroristas, no Caribe. A operação foi informada pelo secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, nesta sexta-feira, 24.

O incidente marca a mais recente ação da operação antidrogas do governo de Donald Trump na região.

Por meio de uma publicação na rede social X, Hegseth destacou que essa foi a primeira ação noturna desde o início da campanha em setembro. De acordo com ele, o navio era operado pelo grupo criminoso Tren de Aragua.

"Durante a noite, sob as ordens do Presidente Trump, o Departamento de Guerra realizou um ataque cinético letal contra uma embarcação operada pelo Tren de Aragua (TdA), uma Organização Terrorista Designada (OTD), que traficava narcóticos no Mar do Caribe", afirmou o secretário de Defesa dos EUA.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea. The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

Hegseth também afirmou que as equipes de inteligência americanas tinham conhecimento de que a embarcação estava envolvida no tráfico ilegal de narcóticos e seguia uma rota conhecida por ser usada no contrabando de drogas e transportava substâncias ilícitas". No entanto, o Pentágono não revelou evidências que comprovem esse suposto transporte de drogas ou as conexões criminosas dos tripulantes, segundo a agência de notícias EFE.

Na publicação, ele reforçou que todas as pessoas a bordo morreram: "Seis narcoterroristas estavam a bordo da embarcação durante o ataque, que foi realizado em águas internacionais — e foi o primeiro ataque noturno. Todos os seis terroristas foram mortos e nenhuma força americana foi ferida neste ataque".

No texto, o secretário também ameaçou: "Se você é um narcoterrorista que contrabandeia drogas em nosso hemisfério, nós o trataremos como tratamos a Al-Qaeda. De dia ou de noite, mapearemos suas redes, rastrearemos seus membros, caçaremos você e o eliminaremos".

Hegseth mencionou que este foi o “primeiro ataque noturno” realizado pelas forças americanas, mas destacou que, desde que Trump deu a ordem para o início da campanha militar visando combater o suposto tráfico de drogas para os EUA, já foram realizadas cerca de dez operações entre o Caribe e o Pacífico oriental.

O presidente dos EUA determinou o envio de navios e aeronaves militares para as costas do Caribe, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, o que gerou tensões com os presidentes da Colômbia e da Venezuela, Gustavo Petro e Nicolás Maduro. Trump os acusa de liderar "redes de tráfico de drogas" a partir de seus países, uma acusação que ambos negam.