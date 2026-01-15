Trump recebe María Corina Machado na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a líder opositora venezuelana e Prêmio Nobel da Paz 2025, María Corina Machado, se reúnem nesta quinta-feira, 14, para um almoço na Casa Branca, em meio às discussões sobre o futuro político da Venezuela após a captura de Nicolás Maduro.

Segundo a agenda oficial de Trump, o encontro será realizado às 12h30 (horário local; 14h30 de Brasília), em um refeitório privado, a portas fechadas e sem acesso da imprensa. Esta será a primeira reunião entre Trump e Machado.

O almoço ocorre menos de duas semanas depois da operação americana que resultou na captura de Maduro, em 3 de janeiro. Até agora, Trump manteve a oposição venezuelana fora do processo de transição de poder, que levou a vice-presidente Delcy Rodríguez a assumir como presidente interina com o aval de Washington.

Machado já manifestou publicamente o desejo de compartilhar o Prêmio Nobel da Paz com Trump, como gesto de aproximação política, embora o Comitê do Nobel tenha esclarecido que o prêmio não pode ser transferido.

A reunião acontece um dia após Trump conversar por telefone com Delcy Rodríguez. Segundo a presidente interina, o diálogo abordou temas como petróleo, minerais, comércio e segurança. Trump classificou Delcy como uma “pessoa fantástica” e afirmou que há “grande progresso” nos esforços para estabilizar a Venezuela.

*Com informações da EFE