Venezuela ameaça considerar María Corina foragida se ela deixar o país

A Procuradoria-Geral da Venezuela afirmou nesta quinta-feira, 19, que a líder opositora María Corina Machado será considerada foragida da Justiça caso deixe o país para receber o Prêmio Nobel da Paz na Noruega. A declaração foi dada à agência AFP pelo procurador Tarek William Saab.

Machado, que está escondida em local não revelado, garante continuar em território venezuelano, mas manifestou o desejo de comparecer à cerimônia de entrega do Nobel em Oslo.

“Estando fora da Venezuela e enfrentando inúmeras investigações criminais, ela é considerada foragida”, disse Saab. A líder da oposição é acusada pelo governo de Nicolás Maduro de envolvimento em “atos de conspiração, incitação ao ódio e terrorismo”.

Premiação internacional pressiona o regime

Corina foi uma das laureadas com o Prêmio Nobel da Paz de 2025, reconhecimento que ampliou sua projeção internacional como símbolo da oposição ao regime de Maduro. A possível ausência da cerimônia, marcada para dezembro, ampliaria o isolamento diplomático do governo venezuelano.

O Nobel foi concedido a Machado por sua atuação na defesa dos direitos humanos e na luta por eleições livres no país.

Machado ainda não confirmou oficialmente se tentará viajar a Oslo, mas sua equipe jurídica estuda alternativas para garantir sua presença na cerimônia sem risco de detenção ou agravamento de sua situação legal.