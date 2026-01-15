Genial/Quaest: 58% temem ação dos EUA no Brasil como na Venezuela

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta‑feira, 15, mostra que 58% dos brasileiros temem que os Estados Unidos realizem uma ação parecida no Brasil com a que ocorreu na Venezuela e resultou na prisão do ex‑líder do país, Nicolás Maduro.

Outros 40% dos entrevistados afirmaram que não têm medo e 2% não souberam ou não responderam.

Entre os grupos pesquisados, o maior percentual de receio de uma ação americana no Brasil é registrado entre os eleitores que se consideram lulistas, onde a resposta “sim” chega a 74%.

Apenas aqueles que afirmaram ser de direita não bolsonarista não temem uma ação americana em território nacional: 54% dizem não e 45% dizem sim.

46% aprovam operação na Venezuela

Ao questionar se os entrevistados aprovam a operação, 46% afirmaram que sim e 39% disseram que não. Outros 15% não souberam ou não opinaram.

A pesquisa mostra ainda que a maioria considera que é aceitável interferir em outro país para prender um ditador, enquanto 41% não consideram isso razoável.

Ao opinar sobre o principal motivo da operação, 31% afirmaram que Donald Trump quer combater o narcotráfico, 23% disseram que a ideia americana é restaurar a democracia na Venezuela e 21% afirmaram que o plano de Trump é controlar o petróleo.