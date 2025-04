Trump quebra protocolos e volta a pedir anexação do Canadá no dia das eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quebrou novamente os protocolos diplomáticos e insistiu nesta segunda-feira na anexação do Canadá, no mesmo dia em que os canadenses vão às urnas para eleger seu Parlamento.

Em mensagem publicada na própria rede social, Truth Social, Trump interferiu novamente na política canadense ao pedir que votem no homem "que tem a coragem e a visão de cortar seus impostos pela metade, aumentar seu poder militar, de graça, para o nível mais alto do mundo, quadruplicar o tamanho dos automóveis, do aço, do alumínio, da madeira, da energia e de todos os outros setores".

Para fazer isso, o líder republicano disse que o Canadá precisa se tornar o "querido 51º estado dos Estados Unidos da América".

Trump concluiu sua mensagem com uma frase errônea que repetiu em várias ocasiões nas últimas semanas: "Os EUA não podem mais subsidiar o Canadá com centenas de bilhões de dólares por ano que gastamos no passado".

Desde que chegou à Casa Branca em janeiro deste ano, Trump repetiu em várias ocasiões seu interesse em anexar o Canadá, até mesmo usando a "força econômica" dos EUA.

Trump impôs tarifas sobre as importações de aço, alumínio, energia e alguns produtos automotivos procedentes do Canadá, o que o país ao norte considera uma violação do acordo de livre-comércio e um ataque à sua economia.

Em reação às ameaças de Trump, as pesquisas indicam que os canadenses darão uma vitória nas urnas nesta segunda-feira ao Partido Liberal, do primeiro-ministro Mark Carney, que tem se destacado em sua oposição às declarações e políticas de Trump.