Trump tem desaprovação recorde nos primeiros 100 dias de presidência, apontam pesquisas

O presidente Donald Trump enfrenta uma queda significativa em sua aprovação popular ao se aproximar dos 100 primeiros dias de governo, segundo uma série de pesquisas divulgadas neste domingo, 27.

A pesquisa CNN/SSRS mostrou que apenas 41% dos americanos aprovam o desempenho do presidente, o menor índice para um novo mandatário neste marco histórico desde Dwight Eisenhower, presidente de 1953 a 1961.

Outras pesquisas reforçam o cenário negativo.

Um levantamento do Washington Post-ABC News-Ipsos aponta uma aprovação de 39%, enquanto o NBC News Stay Tuned Poll indica 45% de apoio popular. Segundo a CNN, "os números refletem um cenário inédito de impopularidade para um presidente recém-eleito em mais de setenta anos".

Aprovação despenca em temas centrais do governo

A avaliação de Trump no gerenciamento da economia, uma bandeira central da sua campanha, também sofreu queda.

De acordo com a CNN, apenas 39% dos entrevistados aprovam sua condução econômica, uma queda de 5 pontos percentuais desde março. A confiança no presidente para lidar com a economia também recuou, passando de 65% em dezembro para 52% em abril, um declínio de 13 pontos.

A CNBC destaca que 72% dos americanos acreditam ser "muito" ou "um pouco" provável que as políticas econômicas de Trump provoquem uma recessão no curto prazo.

Além disso, a aprovação de sua gestão em áreas como inflação e tarifas comerciais também é baixa: segundo a NBC News, 61% desaprovam sua atuação em comércio e tarifas, e 60% em inflação e custo de vida.

Imagem pública e polarização acentuada

A imagem pública do presidente segue altamente polarizada. A CNN aponta que 86% dos republicanos aprovam a gestão de Trump, enquanto 93% dos democratas desaprovam. Entre os independentes, um grupo crucial em eleições, a aprovação caiu para 31%, conforme a CNN.

No campo da política externa, Trump enfrenta nova rejeição: a CNN registrou que apenas 39% aprovam suas ações internacionais, enquanto 60% desaprovam. Sua postura diante da imigração, tradicionalmente uma área de maior força, também sofreu erosão — o apoio caiu de 60% em dezembro para 45% em abril.

Único ponto positivo: políticas de identidade de gênero

Em contraste com os demais temas, Trump recebeu avaliação levemente positiva em relação a questões de identidade de gênero. De acordo com a CNN, 51% dos americanos aprovam sua condução nessa área, incluindo 90% dos republicanos, 48% dos independentes e **16% dos democratas.

Ainda assim, em outros campos, como cultura e artes, as ações de Trump foram vistas com maus olhos. Cerca de 64% dos entrevistados consideraram "inapropriado" o controle exercido sobre instituições como o Kennedy Center e o Smithsonian, conforme relatado pela CNN.

Um futuro incerto

Apesar do pessimismo, a maioria dos americanos acredita que a presidência de Trump terá um impacto duradouro.

Segundo a CNN, 52% afirmam que seu governo mudará o país de maneira fundamental, embora apenas 28% acreditem que suas ações já começaram a solucionar os problemas nacionais.

A pesquisa CNN/SSRS foi realizada entre 17 e 24 de abril com 1.678 adultos nos Estados Unidos e apresenta uma margem de erro de 2,9 pontos percentuais.