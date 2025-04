NYDIG: bitcoin atua como reserva de valor em cenário de incerteza por políticas de Trump A dissociação do bitcoin dos ativos de risco tradicionais "ainda é muito precoce e frágil", mas a mudança é "palpável", afirma Greg Cipolaro, da NYDIG

WASHINGTON, DC - APRIL 24: U.S. President Donald Trump delivers remarks during a bilateral lunch with Norway's Prime Minister Jonas Gahr Store in the Cabinet Room at the White House on April 24, 2025 in Washington, DC. The leaders are expected to discuss security, trade, NATO and the war in Ukraine. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (Chip Somodevilla/AFP)