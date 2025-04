Em reação a Trump, China anuncia tarifa de 34% sobre todos os produtos dos EUA

A China retaliou os Estados Unidos e anunciou há pouco que vai adotar uma tarifa de 34% sobre todas as importações americanas. A medida entra em vigor a partir de 10 de abril, informou a agência estatal de notícias Xinhua.

A sobretaxa é exatamente no mesmo patamar anunciado esta semana pelo presidente americano Donald Trump contra a China. Ao divulgar o que chamou de "tarifas recíprocas" contra todos os países do mundo esta semana, Trump aplicou uma taxa de 34% contra produtos chineses, que entrarão em vigor neste sábado, dia 5 de abril. A taxa americana vai se sobrepor a uma tarifa já aplicada este ano de 20% especificamente a produtos chineses. Ou seja, no total, os produtos chineses vão pagar 54%.

Além de adotar a tarifa "olho no olho", ou seja, no mesmo nível aplicado pelos EUA esta semana, a China anunciou também que vai restringir as vendas de terras raras, minerais estratégicos usados na produção de eletrônicos. E, ainda, que vai abrir uma investigação sobre práticas desleais de comércio de na importação de tubos de raios X e de tomografia computadorizada importados dos EUA e da Índia. O país determinou também a suspensão das importações de produtos avícolas de duas empresas americanas.

As tensões entre Washington e Pequim pioraram desde o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro. Notavelmente, o presidente dos EUA ainda não conversou com seu homólogo chinês mais de dois meses após sua posse. Além disso, os dois países permanecem em um impasse sobre o suposto papel da China no fluxo de fentanil para os Estados Unidos, motivo citado por Trump para justificar as duas rodadas anteriores de tarifas.