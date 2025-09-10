Trump propõe tarifas de até 100% contra China e Índia para pressionar Rússia

Os Estados Unidos estão dispostos a ampliar as tarifas contra compradores de petróleo russo caso a União Europeia (UE) adote medidas similares, com o objetivo de reduzir as receitas que Moscou utiliza na guerra na Ucrânia, informou à AFP nesta terça-feira (9) um funcionário americano.

O presidente Donald Trump propôs tarifas entre 50% e 100% a países como China e Índia, durante reunião com altos funcionários americanos e europeus sobre possíveis ações contra a Rússia, segundo a fonte, que preferiu não se identificar.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, recebeu entre segunda e terça-feira uma delegação europeia, incluindo o responsável pelas sanções da UE, David O'Sullivan.

Alinhamento com a União Europeia e expansão das tarifas

Washington promove a implementação de tarifas alfandegárias direcionadas aos compradores de petróleo russo. A medida já foi aplicada à Índia e há intenção de estendê-la à China.

"A fonte de financiamento da máquina de guerra russa são as compras de petróleo pela China e Índia. Se não atacarmos a fonte desse financiamento, não podemos deter a guerra. E é isso que buscamos fazer", afirmou a autoridade americana à AFP.

Segundo a mesma fonte, o presidente americano está "pronto para fazer isso, mas acredita que a UE deve agir da mesma forma", transmitindo a mensagem aos representantes europeus. Caso Bruxelas se alinhe com as tarifas, Washington promete agir em conjunto.

Quando questionado no domingo, na Casa Branca, sobre uma nova fase de sanções contra a Rússia, Trump respondeu: "Sim, estou".

Pressão econômica sobre a Rússia e negociações comerciais

Bessent também declarou que os Estados Unidos estão "prontos para aumentar a pressão" sobre a Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia e pediu que a UE faça o mesmo.

Em paralelo, Trump afirmou por meio de sua rede Truth Social que as negociações com a Índia para "resolver a questão das barreiras comerciais" entre os dois países seguem em andamento.

"Tenho certeza de que não haverá nenhuma dificuldade para chegar a uma conclusão satisfatória" para ambos, declarou o presidente republicano em sua mensagem.