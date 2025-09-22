Trump proíbe diplomatas iranianos de comprar artigos de luxo e em lojas de atacado

O governo de Donald Trump proibiu as autoridades iranianas, tanto as que residem como as que viajam a Nova York para atuar na ONU, de fazer compras em grandes lojas de atacado, como a Costco, e de adquirir produtos de luxo sem a aprovação prévia do Departamento de Estado.

A determinação foi estabelecida em um novo regulamento publicado no Registro Federal pelo escritório do Departamento de Estado responsável pelas missões estrangeiras, que se aplica aos membros da missão permanente do Irã na ONU e aos funcionários que participarão da Assembleia Geral nesta semana.

A regulamentação exige que eles obtenham aprovação antes de comprar ou adquirir uma associação em qualquer loja de atacado nos Estados Unidos, incluindo Costco, Sam's Club e BJ's Wholesale Club. Além disso, essas pessoas precisarão de autorização para comprar "artigos de luxo", como relógios, peles, joias, bolsas, carteiras, perfumes, tabaco, álcool e automóveis.

Embora Estados Unidos e Irã não tenham relações diplomáticas oficiais, o país islâmico tem diplomatas credenciados junto às Nações Unidas, o que obriga Washington a permitir que eles entrem e permaneçam no país de acordo com o Acordo de Sede da ONU, que estabelece os Estados Unidos como país anfitrião.