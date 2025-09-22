Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump proíbe diplomatas iranianos de comprar artigos de luxo e em lojas de atacado

Regulamentação exige que esses representantes obtenham aprovação antes de comprar ou adquirir uma associação em qualquer loja de atacado nos Estados Unidos

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 21h01.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O governo de Donald Trump proibiu as autoridades iranianas, tanto as que residem como as que viajam a Nova York para atuar na ONU, de fazer compras em grandes lojas de atacado, como a Costco, e de adquirir produtos de luxo sem a aprovação prévia do Departamento de Estado.

A determinação foi estabelecida em um novo regulamento publicado no Registro Federal pelo escritório do Departamento de Estado responsável pelas missões estrangeiras, que se aplica aos membros da missão permanente do Irã na ONU e aos funcionários que participarão da Assembleia Geral nesta semana.

A regulamentação exige que eles obtenham aprovação antes de comprar ou adquirir uma associação em qualquer loja de atacado nos Estados Unidos, incluindo Costco, Sam's Club e BJ's Wholesale Club. Além disso, essas pessoas precisarão de autorização para comprar "artigos de luxo", como relógios, peles, joias, bolsas, carteiras, perfumes, tabaco, álcool e automóveis.

Embora Estados Unidos e Irã não tenham relações diplomáticas oficiais, o país islâmico tem diplomatas credenciados junto às Nações Unidas, o que obriga Washington a permitir que eles entrem e permaneçam no país de acordo com o Acordo de Sede da ONU, que estabelece os Estados Unidos como país anfitrião.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)ONU

Mais de Mundo

Trump pede que se limite uso de paracetamol na gravidez por possível risco de autismo

Em primeiro discurso na ONU, Lula propõe criação de mecanismo anti-apartheid contra Israel

Falaria com Trump no corredor da ONU se eu fosse presidente, diz Temer ao defender diálogo

França reconhece Estado palestino às vésperas da Assembleia Geral da ONU

Mais na Exame

Mercados

Oracle nomeia dois novos co-CEOs em meio à expansão em IA

Mundo

Trump pede que se limite uso de paracetamol na gravidez por possível risco de autismo

Brasil

Censo da Educação Superior: quais estados têm mais alunos matriculados na universidade? Veja a lista

Carreira

Saint Paul traz a Salvador a experiência de sua graduação inédita em Administração