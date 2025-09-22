Governo dos Estados Unidos revoga visto de Messias: 'Agressão injusta', diz ministro da AGU

O governo dos Estados Unidos revogou nesta segunda-feira, 22, o visto de entrada no país do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias.

"As mais recentes medidas aplicadas pelo governo dos EUA contra autoridades brasileiras e familiares, agrava um desarrazoado conjunto de ações unilaterais, totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os dois países. Diante desta agressão injusta, reafirmo meu integral compromisso com a independência constitucional do nosso Sistema de Justiça e recebo sem receios a medida especificamente contra mim dirigida. Continuarei a desempenhar com vigor e consciência as minhas funções em nome e em favor do povo brasileiro", afirmou Messias em nota.

Nos últimos meses, o ministro vinha criticando as sanções dos Estados Unidos sobre autoridades brasileiras e a aplicação de sobretaxas aos produtos do Brasil. Em artigo publicado no jornal americano The New York Times em julho, por exemplo, Messias criticou a falta de diálogo da gestão do republicano Donald Trump.

“Nossas diferenças devem ser abordadas por meio do diálogo, da negociação e do respeito mútuo — não de ameaças e medidas punitivas", escreveu Messias na ocasião.

No mesmo mês, em publicação no X, Messias chamou a revogação de vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, como "atos arbitrários", e assegurou que "nenhum expediente inidôneo ou ato conspiratório sórdido" irá intimidar o Poder Judiciário brasileiro de agir de forma independente e digna.

Esposa de Moraes incluída na Lei Magnitsky

O governo dos Estados Unidos também anunciou que incluiu a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Lei Magnitsky. Uma empresa de Viviane e dos três filhos do casal também foi incluída.

O próprio Moraes foi incluído na Lei Magnitsky em julho, no mesmo dia em que Trump formalizou o tarifaço de 50% contra exportações brasileiras. Ele foi o primeiro brasileiro sancionado diretamente pela norma, que impõe restrições econômicas como o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo americano.