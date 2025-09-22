Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Governo dos Estados Unidos revoga visto de Messias: 'Agressão injusta', diz ministro da AGU

Medidca ocorre no mesmo dia em que mulher de Alexandre de Moraes foi incluída na Lei Magnitsky

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14h24.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O governo dos Estados Unidos revogou nesta segunda-feira, 22, o visto de entrada no país do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias.

"As mais recentes medidas aplicadas pelo governo dos EUA contra autoridades brasileiras e familiares, agrava um desarrazoado conjunto de ações unilaterais, totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os dois países. Diante desta agressão injusta, reafirmo meu integral compromisso com a independência constitucional do nosso Sistema de Justiça e recebo sem receios a medida especificamente contra mim dirigida. Continuarei a desempenhar com vigor e consciência as minhas funções em nome e em favor do povo brasileiro", afirmou Messias em nota.

Nos últimos meses, o ministro vinha criticando as sanções dos Estados Unidos sobre autoridades brasileiras e a aplicação de sobretaxas aos produtos do Brasil. Em artigo publicado no jornal americano The New York Times em julho, por exemplo, Messias criticou a falta de diálogo da gestão do republicano Donald Trump.

“Nossas diferenças devem ser abordadas por meio do diálogo, da negociação e do respeito mútuo — não de ameaças e medidas punitivas", escreveu Messias na ocasião.

No mesmo mês, em publicação no X, Messias chamou a revogação de vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, como "atos arbitrários", e assegurou que "nenhum expediente inidôneo ou ato conspiratório sórdido" irá intimidar o Poder Judiciário brasileiro de agir de forma independente e digna.

Esposa de Moraes incluída na Lei Magnitsky

O governo dos Estados Unidos também anunciou que incluiu a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Lei Magnitsky. Uma empresa de Viviane e dos três filhos do casal também foi incluída.

O próprio Moraes foi incluído na Lei Magnitsky em julho, no mesmo dia em que Trump formalizou o tarifaço de 50% contra exportações brasileiras. Ele foi o primeiro brasileiro sancionado diretamente pela norma, que impõe restrições econômicas como o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo americano.

Acompanhe tudo sobre:Visto EUAEstados Unidos (EUA)Donald TrumpSupremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraes

Mais de Brasil

Defesa Civil emite alerta severo de temporais com rajadas de vento nesta tarde em São Paulo

Governo estabelece novas regras para check-in e check-out em hotéis no Brasil

Maioria do STF decide que só Corte pode autorizar buscas no Legislativo

Brasileiros percebem mais desinformação em política e evitam compartilhar posts falsos

Mais na Exame

Brasil

Defesa Civil emite alerta severo de temporais com rajadas de vento nesta tarde em São Paulo

Mercados

Nvidia dispara após anúncio de investimento na OpenAI; avaliação de mercado sobe para US$ 4,43 tri

Inteligência Artificial

Nvidia investirá US$ 100 bilhões na OpenAI, dona do ChatGPT; ações sobem mais de 3%

Carreira

Inscrições para trainee da Rede D'Or Sulamérica terminam nesta segunda; veja como participar