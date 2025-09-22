Trump fará reuniões com Zelensky e Milei na ONU, e participará de cúpula sobre Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá nesta terça-feira com os líderes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Argentina, Javier Milei, à margem da Semana de Alto Nível da ONU, e participará de uma cúpula com representantes de países árabes e muçulmanos focada na guerra na Faixa de Gaza.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, que disse que Trump fará diante da Assembleia Geral "um importante discurso no qual destacará a renovação da força americana no mundo e suas conquistas históricas em apenas oito meses".

De acordo com Leavitt, Trump também falará sobre "como as instituições globalistas minaram significativamente a ordem mundial" e apresentará sua "visão construtiva para o futuro".

Além do discurso, o presidente dos EUA terá uma reunião com o secretário-geral da ONU, António Guterres, no que será o primeiro encontro entre os dois desde o retorno de Trump ao poder em janeiro.

Ele também se reunirá com Zelensky, em seu primeiro encontro cara a cara desde a cúpula de agosto de Trump com o presidente russo Vladimir Putin no Alasca, com o objetivo de negociar um possível acordo de paz na Ucrânia.

Com Milei, ele terá uma reunião bilateral apenas um dia depois que o Departamento do Tesouro dos EUA expressou seu apoio incondicional à Argentina diante do grave estresse financeiro causado pela disparada do dólar.

A porta-voz da Casa Branca também anunciou reuniões com "líderes da União Europeia", embora não tenha dado mais detalhes.

Trump participará de outra cúpula com os líderes de Catar, Reino Unido, Arábia Saudita, Indonésia, Turquia, Paquistão, Egito, Emirados Árabes e Jordânia.

A Casa Branca está tentando fazer com que esses países participem de um plano pós-conflito para Gaza. Espera-se que vários deles, no entanto, expressem seu descontentamento com o recente ataque israelense a uma delegação do Hamas em Doha e condenem a ofensiva na Cidade de Gaza.

A cúpula será realizada antes de Trump receber o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Washington na semana que vem.