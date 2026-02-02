Trump pressiona Congresso a encerrar paralisação orçamentária nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o Congresso, nesta segunda-feira, 2, a aprovar a legislação necessária para encerrar a paralisação orçamentária do governo federal, que entrou em seu terceiro dia sem uma solução definida.

Em publicação na rede Truth Social, Trump pediu apoio imediato de republicanos e democratas ao texto em tramitação. “Espero que todos os republicanos e democratas se juntem a mim para apoiar este projeto de lei e o enviem ao meu gabinete sem demora. Neste momento, não pode haver mudanças”, escreveu.

Esta é a segunda paralisação do governo americano em menos de seis meses, em um contexto de forte polarização política. Desta vez, porém, os efeitos do bloqueio têm sido menos visíveis em Washington e em outras regiões do país.

Impasse no orçamento de segurança

A paralisação foi provocada pela recusa de parlamentares democratas em manter o financiamento dos serviços de imigração. O movimento ganhou força após agentes federais do ICE matarem a tiros dois manifestantes contrários às operações de detenção de imigrantes em situação irregular, em Minneapolis.

Após os episódios, os democratas conseguiram adiar, na semana passada, a votação de diversas leis orçamentárias. Na sexta-feira, o Senado aprovou cinco projetos de financiamento que permitiriam manter a maior parte do governo em funcionamento até setembro.

No caso do Departamento de Segurança Interna, o texto aprovado concede apenas um prazo de duas semanas, o que obriga Câmara e Senado a negociar sob pressão para evitar um novo bloqueio.

Câmara dividida

O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, tentou minimizar a gravidade da crise e afirmou no fim de semana que a votação prevista para esta terça-feira, 3, seria uma “formalidade”. Ainda assim, Johnson enfrenta resistência da ala conservadora de seu próprio partido.

A situação ficou ainda mais apertada com a posse, nesta segunda-feira, de um novo deputado democrata eleito em uma eleição suplementar no Texas. Com isso, Johnson não poderá perder mais de um voto republicano para aprovar o texto.

O congressista republicano Chip Roy, do Texas, acusou os democratas de fazer “jogos políticos” e de manter o DHS “como refém” ao bloquear o orçamento do departamento.

Risco de novo impasse

Os democratas condicionam a liberação do orçamento do Departamento de Segurança Interna à adoção de reformas nas operações do ICE. Entre as exigências estão o uso sistemático de câmeras corporais, a proibição do uso de balaclavas e a exigência de ordens judiciais para autorizar detenções.

Os republicanos aceitam ampliar o uso de câmeras, mas rejeitam a exigência de operações sem cobertura facial e a necessidade de mandados judiciais para abordagens em via pública.

Apesar do impasse, líderes do Congresso avaliam que o cenário atual dificilmente repetirá o bloqueio prolongado de outubro e novembro de 2025, quando o governo americano ficou paralisado por 43 dias devido a disputas sobre subsídios à saúde.

*Com informações da AFP