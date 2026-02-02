Mundo

Reunião EUA-Irã deve acontecer na Turquia nesta sexta; diz agência

De acordo com a AFP, a articulação para o encontro envolve a atuação diplomática de Egito, Catar, Turquia e Omã

Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 21h18.

Uma reunião entre Estados Unidos e Irã deve ser realizada nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, na Turquia, segundo informou nesta terça-feira, 3 (horário local), um funcionário árabe à AFP. O encontro ocorre após Teerã solicitar a retomada das negociações nucleares e Washington alertar para possíveis consequências caso não haja um acordo.

“É provável que uma reunião entre os negociadores americanos e altos funcionários iranianos aconteça na sexta-feira, 6 de fevereiro, na Turquia”, afirmou a fonte, que falou sob condição de anonimato.

De acordo com o funcionário, a articulação para o encontro envolve a atuação diplomática de Egito, Catar, Turquia e Omã, que vêm conduzindo gestões para viabilizar a retomada do diálogo entre as duas partes.

*Com informações da AFP

