Trump pressiona Apple a não fabricar na Índia e aumentar produção nos EUA

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que pediu ao CEO da Apple, Tim Cook, que interrompa a construção de fábricas na Índia para produzir dispositivos destinados ao mercado norte-americano, pressionando a fabricante do iPhone a aumentar a operação doméstica enquanto a empresa afasta sua produção da China.

“Tive um pequeno problema com Tim Cook ontem”, disse Trump sobre sua conversa com o CEO da Apple no Catar, onde está em visita oficial. “Ele está construindo (fábricas) por toda a Índia. Eu não quero que você construa na Índia.” Como resultado da conversa, Trump afirmou que a Apple vai “aumentar sua produção nos Estados Unidos”.

Produção na Índia cresce apesar da pressão americana

Os comentários de Trump vêm após o CEO da Apple confirmar, na semana passada, que as fábricas indianas forneceriam a maior parte dos iPhones vendidos nos EUA até o final do próximo ano, e complicam o plano da empresa de acelerar uma mudança da produção da China para mitigar riscos relacionados a tarifas e tensões geopolíticas.

A Apple fabrica a maioria dos seus iPhones na China e não possui produção de smartphones nos EUA. Embora tenha prometido, em fevereiro deste ano, contratar mais trabalhadores no país e investir US$ 500 bilhões domesticamente nos próximos quatro anos, a Apple enfrenta grandes desafios para replicar nos EUA sua ampla cadeia de suprimentos e instalações de produção chinesas, que dependem de uma força de trabalho altamente qualificada em manufatura de tecnologia.

“Essa é uma tática familiar de Trump: ele quer pressionar a Apple a se localizar mais e construir uma cadeia de suprimentos nos EUA, o que não vai acontecer da noite para o dia”, disse Tarun Pathak, diretor de pesquisa da empresa de análise tecnológica Counterpoint. “Produzir nos EUA também será muito mais caro do que montar iPhones na Índia.”

Desafios para produção americana e futuros investimentos

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, comentou no mês passado que Tim Cook disse a ele que os EUA precisariam de “braços robóticos” para reproduzir a “escala e precisão” da fabricação de iPhones na China. “Ele vai construir isso aqui”, disse Lutnick à CNBC. “E os americanos serão os técnicos que operarão essas fábricas. Eles não serão os que apertam os parafusos.”

As declarações de Trump são mais um sinal de esfriamento na sua relação com a Apple, uma das empresas mais valiosas dos Estados Unidos. Nesta semana, após anunciar um acordo multibilionário para vender centenas de milhares de processadores Nvidia a um novo projeto de inteligência artificial na Arábia Saudita, o presidente dos EUA elogiou publicamente o CEO da fabricante de chips, Jensen Huang, dizendo no palco: “Tim Cook não está aqui, mas você está.”

A Apple e seus fornecedores aceleraram a mudança para fora da segunda maior economia do mundo, um processo que começou quando o confinamento causado pela Covid-19 prejudicou a produção em sua maior fábrica. As tarifas impostas por Trump e as tensões entre Pequim e Washington impulsionaram ainda mais esse esforço.

As instalações da Apple na Índia produzem mais de 40 milhões de unidades por ano, cerca de 20% da produção anual da empresa. Embora Trump tenha pressionado a Apple a fabricar iPhones nos EUA, a falta de talentos domésticos em engenharia e manufatura torna isso quase impossível no curto prazo.

A Apple “possui uma das cadeias de suprimentos mais sofisticadas, desenvolvida ao longo de anos”, disse Pathak. “Interromper isso ou sair completamente da Índia ou da China será extremamente difícil.”

Os comentários de Trump indicam que ele não se opõe à produção de produtos da Apple na Índia para o próprio mercado indiano. “Você pode construir na Índia se quiser, para atender a Índia”, afirmou.

Trump também discutiu negociações tarifárias com a Índia, dizendo que o país fez uma proposta para reduzir os impostos de importação sobre produtos dos EUA. A Índia tem uma das barreiras tarifárias mais altas do mundo e é muito difícil vender produtos americanos no país mais populoso do planeta, disse Trump.

A maioria dos iPhones produzidos na Índia é montada na fábrica da Foxconn Technology Group no sul do país. A divisão de fabricação eletrônica do Grupo Tata, que comprou o negócio local da Wistron e controla as operações da Pegatron na Índia, também é um fornecedor importante. Tata e Foxconn também estão construindo novas fábricas e aumentando a capacidade de produção no sul da Índia, segundo informou a Bloomberg News.

A Apple montou US$ 22 bilhões em iPhones na Índia nos 12 meses até março, aumentando a produção em quase 60% em relação ao ano anterior.