Trump ordena bloqueio total de petroleiros da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira, 16, que a Venezuela está completamente isolada e que determinou um bloqueio total aos petroleiros que entram e saem do país.

Em uma postagem na rede social Truth Social, Trump acusou a Venezuela de "roubar" os Estados Unidos. "Hoje, estou ordenando um bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela".

A declaração é mais um episódio do crescente aumento das tensões entre os dois países. Desde agosto, os Estados Unidos vêm deslocando um grande aparato militar para o Caribe. Inicialmente, a Casa Branca justificou a operação como uma ação contra o tráfico internacional de drogas.

“A Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Ela só tende a crescer, e o choque para eles será algo sem precedentes — até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram.”

Acusações contra Maduro

Trump também acusou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de utilizar o petróleo para financiar o que chamou de "regime ilegítimo", além de envolver-se em "terrorismo relacionado a drogas, tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros".

"O regime ilegítimo de Maduro está usando o petróleo desses campos roubados para financiar a si mesmo, o narcotráfico, o tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros. Pelo roubo de nossos bens e por muitos outros motivos, incluindo terrorismo, tráfico de drogas e tráfico de pessoas, o regime venezuelano foi designado como uma ORGANIZAÇÃO TERRORISTA ESTRANGEIRA", acrescentou.

Com essas acusações, o presidente dos Estados Unidos anunciou um bloqueio irrestrito a todos os petroleiros que tenham sido sancionados e que entrem ou saiam da Venezuela.

Ataque a imigrantes

No texto, ele também chamou os imigrantes venezuelanos nos Estados Unidos de "ilegais e criminosos". Segundo Trump, todos serão deportados de volta ao país de origem e que o governo norte-americano não permitirá ações que representam ameaças aos EUA.

"Os imigrantes ilegais e criminosos que o regime de Maduro enviou para os Estados Unidos durante o fraco e inepto governo Biden estão sendo devolvidos à Venezuela em ritmo acelerado. Os Estados Unidos não permitirão que criminosos, terroristas ou outros países roubem, ameacem ou prejudiquem nossa nação e, da mesma forma, não permitirão que um regime hostil se apodere de nosso petróleo, terras ou quaisquer outros bens, os quais devem ser devolvidos aos Estados Unidos IMEDIATAMENTE", reforçou o republicano.