Trump nomeia bilionário Jared Isaacman para liderar a NASA

O presidente eleito Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, 4, por meio do Truth Social, a nomeação do bilionário de tecnologia e astronauta Jared Isaacman para comandar a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA). Segundo Trump, Isaacman será essencial para “impulsionar” a missão de descobertas da agência, promovendo avanços em ciência e tecnologia.

Isaacman, de 41 anos, é conhecido como fundador e CEO da empresa de pagamentos Shift4 Payments. Ele também tem uma parceria consolidada com Elon Musk e sua empresa SpaceX, contribuindo para testes de trajes espaciais e outras iniciativas inovadoras.

Histórico de exploração espacial

Em setembro passado, Isaacman fez história ao participar da primeira caminhada espacial privada na missão Polaris Dawn, ao lado da especialista Sarah Gillis. Essa missão também quebrou o recorde de maior distância da Terra em voos tripulados desde as missões Apollo, ultrapassando 1.400 quilômetros.

Além disso, Trump destacou a experiência de Isaacman à frente da Draken International, uma empresa aeroespacial de defesa que colabora com o Departamento de Defesa dos EUA.

Nomeação estratégica

A nomeação de Isaacman, ainda sujeita à confirmação do Senado, reforça a proximidade do presidente eleito com figuras de destaque no setor tecnológico, como Musk. Isaacman também atuará ao lado do bilionário Vivek Ramaswamy no recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

Sob sua futura gestão, a NASA continuará com seu orçamento anual de US$ 25 bilhões, focando o programa Artemis, que planeja o retorno à Lua com o apoio da SpaceX. Essa parceria público-privada é um marco para a exploração espacial.