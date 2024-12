Donald Trump nomeia Monica Crowley, da Fox News, como Chefe de Protocolo

O presidente eleito dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, nomeou nesta quarta-feira Monica Crowley, colaboradora da Fox News, como chefe de Protocolo responsável pelos grandes eventos durante seu mandato. Crowley será a representante do governo de Trump para eventos como a Copa do Mundo de Futebol de 2026 – que os Estados Unidos coorganizam com México e Canadá –, os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028 e o 250º aniversário dos Estados Unidos, em 2026.

Trump a nomeou para o cargo de subsecretária de Estado e chefe de protocolo. Crowley tem uma trajetória como colunista em diversos meios de comunicação e colaboradora da Fox News, característica compartilhada por vários outros indicados de Trump para o novo governo.

Em novembro, o presidente eleito nomeou Pete Hegseth, veterano de guerra e apresentador do programa “Fox & Friends Weekend”, também da Fox News, como novo secretário de Defesa.

Histórico político

No início de seu primeiro mandato, Trump a havia nomeado para o cargo de subassessora de Segurança Nacional da Casa Branca, mas Crowley retirou sua candidatura após ser acusada de plágio em alguns de seus trabalhos. Em 2019, foi nomeada subsecretária do Tesouro para Assuntos Políticos, posição que ocupou até a saída de Trump do governo, em 2021.

“Monica fez um trabalho incrível”, afirmou Trump, que assumirá o cargo no próximo dia 20 de janeiro, por meio de uma publicação em sua rede social Truth Social.